Аккумулятор GreenBean NP-F750 6700 мАч

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Код товара: УТ-00058179 Артикул: 25972 Код товара: УТ-00058179 Артикул: 25972 Аккумулятор GreenBean NP-F750 емкостью 6700 мАч для использования с различными устройствами: осветителями, рекордерами, видеокамерами и так далее. Данный аккумулятор защищен от перезаряда, глубокого разряда, перегрузки по току или короткого замыкания благодаря встроенному контроллеру питания. Способен работать в диапазоне температур от -20 до +60°С. Количество циклов перезаряда не менее 300. Товар не найден Задать вопрос Описание Аккумулятор GreenBean NP-F750 емкостью 6700 мАч для использования с различными устройствами: осветителями, рекордерами, видеокамерами и так далее. Данный аккумулятор защищен от перезаряда, глубокого разряда, перегрузки по току или короткого замыкания благодаря встроенному контроллеру питания. Способен работать в диапазоне температур от -20 до +60°С. Количество циклов перезаряда не менее 300. Для зарядки аккумулятора рекомендуется использовать устройство GreenBean PowerCharger NPF. Видео Наш обзор

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