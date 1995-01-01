MultiStand 140 – алюминиевая стойка с реверсивными ногами, съемными телескопическими колонной и перекладиной для установки отражателей, флаг-панелей, фонов, фильтров, микрофонов, небольших мониторов и осветителей, которые нужно часто передвигать по съемочной площадке.

Компактная легкая конструкция будет удобна на выездных съемках: длина стойки в сложенном виде всего 54 см, вес – 1,5 кг. При этом MultiStand – многофункциональная модель 4 в 1. Ее можно использовать в виде стойки с перекладиной для фонов и отражателей или как отдельную стойку со стандартным шпиготом 5/8” и посадочным винтом 1/4”. Перекладина и съемная колонна со шпиготами 5/8” и винтами 1/4” могут служить удочками для микрофона или элементами в других опорных конструкциях.

Перекладина устанавливается на стойку с помощью кронштейна с винтовым зажимом. Механизм с храповиком (трещоткой) позволяет отрегулировать угол наклона перекладины и не дает креплению ослабевать и самопроизвольно смещаться в процессе работы. На перекладине находятся 2 подпружиненных держателя для фона или отражателя на каркасе длиной до 125 см и сквозное отверстие без резьбы для подвешивания противовеса.

Переходник, входящий в комплект, можно использовать со стойкой или перекладиной для создания посадочного места 3/8” для дополнительного оборудования. В качестве втулки в кронштейне переходник служит для установки перекладины на опору с посадочным винтом 1/4” или 3/8”.

Высоту стойки и длину перекладины удобно регулировать: положение ног фиксируется винтовым зажимом, телескопические секции надежно закрепляются с помощью металлических хомутов с пластиковыми клипсовыми зажимами.

Матовое анодированное покрытие поверхностей не дает лишних бликов и устойчиво к повреждению.

Максимальная нагрузка на стойку: до 4 кг

Максимальная нагрузка на перекладину: до 2 кг

Габаритные размеры стойки:

высота 570–2000 мм

длина в сложенном виде 540 мм

максимальный размах ног 850 мм

850 мм Диаметр ног 15 мм

Колонна:

максимальная длина 1700 мм

диаметр секций 26/19/16 мм

Вес стойки (без перекладины) 1 кг

Перекладина:

длина 54–1330 мм

диаметр секций 23/19/16 мм

вес 0,5 кг

Комплектация: