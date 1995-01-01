Зарядное устройство GreenBean MonoCharger NPF-F

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073196 Артикул : 28987

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Зарядное устройство GreenBean MonoCharger NPF-F для аккумуляторов типа NP-F работает от сети переменного тока с напряжением от 110 до 240 Вольт, что позволяет использовать его практически в любом регионе мира. Зарядный ток 8.4В 1.5А обеспечивает быструю зарядку батарей. Информация о состоянии аккумулятора и ходе зарядки отображается на ЖК-дисплее устройства. Задать вопрос 1 840 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Зарядное устройство GreenBean MonoCharger NPF-F для аккумуляторов типа NP-F работает от сети переменного тока с напряжением от 110 до 240 Вольт, что позволяет использовать его практически в любом регионе мира. Зарядный ток 8.4В 1.5А обеспечивает быструю зарядку батарей. Информация о состоянии аккумулятора и ходе зарядки отображается на ЖК-дисплее устройства. Характеристики Температура при эксплуатации: 0...+40°С

0...+40°С Размер: 115 х 59 х 46 мм

115 х 59 х 46 мм Вес (без кабеля): 120 г

120 г Размер упаковки: 12 х 10 х 5 см

12 х 10 х 5 см Вес с упаковкой: 200 г Комплектация Зарядное устройство

Кабель питания с европейской (российской) вилкой

Инструкция и гарантийный талон

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