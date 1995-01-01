Зарядное устройство GreenBean MonoCharger NPF-F
Код товара : УТ-00073196
Артикул : 28987
1 840 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Зарядное устройство GreenBean MonoCharger NPF-F для аккумуляторов типа NP-F работает от сети переменного тока с напряжением от 110 до 240 Вольт, что позволяет использовать его практически в любом регионе мира. Зарядный ток 8.4В 1.5А обеспечивает быструю зарядку батарей. Информация о состоянии аккумулятора и ходе зарядки отображается на ЖК-дисплее устройства.
Характеристики
- Температура при эксплуатации: 0...+40°С
- Размер: 115 х 59 х 46 мм
- Вес (без кабеля): 120 г
- Размер упаковки: 12 х 10 х 5 см
- Вес с упаковкой: 200 г
Комплектация
- Зарядное устройство
- Кабель питания с европейской (российской) вилкой
- Инструкция и гарантийный талон
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