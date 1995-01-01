Аккумулятор GreenBean MiniPack 60 V-Mount
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Описание
GreenBean MiniPack 120 – это компактный и легкий аккумуляторный блок с адаптером типа V-mount и емкостью 120 Вт·ч (8400 мАч), который отдает ток до 10А при номинальном напряжении 14.4В. GreenBean MiniPack 180 разработан для питания портативных камер, осветителей, видеомониторов, стабилизаторов, а также для подзарядки смартфонов и другой электроники: для этого на корпусе предусмотрены два разъема D-Tap 16.8В 8A, один разъем USB Type А 5В 3А и один разъем USB Type C – 5В 3А.
Аккумуляторный блок GreenBean MiniPack изготовлен на основе литий-ионных компонентов и оснащен контроллером питания и светодиодной индикацией заряда батареи. Встроенная интеллектуальная схема управления защищает сам аккумулятор, а также подключаемые устройства от повреждений, вызванных повышенной силой тока, скачков напряжения, перегрева и короткого замыкания.
Аккумулятор можно заряжать с помощью стандартного устройства с V-образным адаптером (например, GreenBean DualCharger Pro V3A и GreenBean MultiCharger) или через разъемы D-Tap и USB Type-C. На входе порты D-Tap и UCB Type-C поддерживают режим быстрой зарядки Power Delivery (PD 45 Вт).
Характеристики
- Максимальная энергия батареи: 60 Вт·ч
- Номинальное выходное напряжение: 14.4 В
- Номинальная емкость: 4200 мАч
- Порты: D-Tap х2, USB-С, USB-A
- Входное напряжение: D-Tap 16.8 В/5А
- Входное напряжение USB-С: 5В/3A, 9В/3A, 12В/3A, 15В/3A, 20В/2.25A Max 45Вт PD
- Выходное напряжение D-Tap: 10.8-16.8В MAX:8A
- Выходное напряжение USB-А: 5В/3A, 9В/2A, 12В/1.5A QC 18Вт
- Выходное напряжение USB-С: 5В/3A, 9В/3A, 12В/3A, 15В/3A, 20В/2.25A Max 45Вт PD
- Тип элементов: литий-ионные
- Тип крепления: V-mount
- Индикатор: светодиодная индикация
- Материал корпуса: пластик
- Рабочая температура: -10...+60 °C
- Размеры: 136 х 92 х 40 мм
- Вес: 470 г
- Размер упаковки: 140 х 115 х 115 мм
- Вес с упаковкой: 0.55 кг