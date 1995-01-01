GreenBean MiniPack 120 – это компактный и легкий аккумуляторный блок с адаптером типа V-mount и емкостью 120 Вт·ч (8400 мАч), который отдает ток до 10А при номинальном напряжении 14.4В. GreenBean MiniPack 120 разработан для питания портативных камер, осветителей, видеомониторов, стабилизаторов, а также для подзарядки смартфонов и другой электроники: для этого на корпусе предусмотрены два разъема D-Tap 16.8В 10A, один разъем USB Type А 5В 3А и один разъем USB Type C – 5В 3А.

Аккумуляторный блок GreenBean MiniPack изготовлен на основе литий-ионных компонентов и оснащен контроллером питания и светодиодной индикацией заряда батареи. Встроенная интеллектуальная схема управления защищает сам аккумулятор, а также подключаемые устройства от повреждений, вызванных повышенной силой тока, скачков напряжения, перегрева и короткого замыкания.

Аккумулятор можно заряжать с помощью стандартного устройства с V-образным адаптером (например, GreenBean DualCharger Pro V3A и GreenBean MultiCharger) или через разъемы D-Tap и USB Type-C. На входе порты D-Tap и UCB Type-C поддерживают режим быстрой зарядки Power Delivery (PD 60 Вт).

Характеристики