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Аккумулятор GreenBean MiniPack 120 V-Mount

  • MiniPack 120 V-Mount
  • MiniPack 120 V-Mount
  • MiniPack 120 V-Mount
  • MiniPack 120 V-Mount
  • MiniPack 120 V-Mount
  • MiniPack 120 V-Mount
  • MiniPack 120 V-Mount
Код товара:УТ-00069203
Артикул:30335

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

GreenBean MiniPack 120 – это компактный и легкий аккумуляторный блок с адаптером типа V-mount и емкостью 120 Вт·ч (8400 мАч), который отдает ток до 10А при номинальном напряжении 14.4В. GreenBean MiniPack 120 разработан для питания портативных камер, осветителей, видеомониторов, стабилизаторов, а также для подзарядки смартфонов и другой электроники: для этого на корпусе предусмотрены два разъема D-Tap 16.8В 10A, один разъем USB Type А 5В 3А и один разъем USB Type C – 5В 3А.

Аккумуляторный блок GreenBean MiniPack изготовлен на основе литий-ионных компонентов и оснащен контроллером питания и светодиодной индикацией заряда батареи. Встроенная интеллектуальная схема управления защищает сам аккумулятор, а также подключаемые устройства от повреждений, вызванных повышенной силой тока, скачков напряжения, перегрева и короткого замыкания.

Аккумулятор можно заряжать с помощью стандартного устройства с V-образным адаптером (например, GreenBean DualCharger Pro V3A и GreenBean MultiCharger) или через разъемы D-Tap и USB Type-C. На входе порты D-Tap и UCB Type-C поддерживают режим быстрой зарядки Power Delivery (PD 60 Вт).

Характеристики

  • Максимальная энергия батареи: 120 Вт·ч
  • Номинальное выходное напряжение: 14.4 В
  • Номинальная емкость: 8400 мАч
  • Порты: D-Tap х2, USB-С, USB-A
  • Входное напряжение: D-Tap 16.8 В/5А
  • Входное напряжение USB-С: 5В/3A, 9В/3A, 12В/3A, 15В/3A, 20В/3A Max 60Вт PD
  • Выходное напряжение D-Tap: 10.8-16.8В MAX:10A
  • Выходное напряжение USB-А: 5В/3A, 9В/2A, 12В/1.5A QC 18Вт
  • Выходное напряжение USB-С: 5В/3A, 9В/3A, 12В/3A, 15В/3A, 20В/3A Max 60Вт PD
  • Тип элементов: литий-ионные
  • Тип крепления: V-mount
  • Индикатор: светодиодная индикация
  • Материал корпуса: пластик
  • Рабочая температура: -10...+60 °C
  • Размеры: 136 х 92 х 59.5 мм
  • Вес: 780 г
  • Размер упаковки: 140 х 115 х 115 мм
  • Вес с упаковкой: 0.85 кг