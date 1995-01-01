Гибкая ручка GreenBean HL-12 для систем Follow Focus, 25 см
Код товара : УТ-00073288
Артикул : 21619
1 220 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Гибкая ручка («кнут») для механических приводов Follow Focus. Используется при работе с крупногабаритными сборками на плечевых упорах, с ее помощью также удобно управлять фокусом камеры, установленной на штатив. Подпружиненный металлический шарик улучшает качество соединения ручки с посадочным гнездом на диске Follow Focus.
- Длина: 25 см
- Вес: 90 г
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.