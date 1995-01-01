Гибкая ручка GreenBean HL-12 для систем Follow Focus, 25 см

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073288 Артикул : 21619

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Гибкая ручка («кнут») для механических приводов Follow Focus. Используется при работе с крупногабаритными сборками на плечевых упорах, с ее помощью также удобно управлять фокусом камеры, установленной на штатив. Подпружиненный металлический шарик улучшает качество соединения ручки с посадочным гнездом на диске Follow Focus. Задать вопрос 1 220 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Гибкая ручка («кнут») для механических приводов Follow Focus. Используется при работе с крупногабаритными сборками на плечевых упорах, с ее помощью также удобно управлять фокусом камеры, установленной на штатив. Подпружиненный металлический шарик улучшает качество соединения ручки с посадочным гнездом на диске Follow Focus. Длина: 25 см

Вес: 90 г

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