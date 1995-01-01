Описание

GreenBean HDV Elite 425 – алюминиевый 5-секционный монопод со съёмной видеоголовкой (с жидкостным демпфированием и контрбалансом) предназначен для съемки камерами весом до 5 кг. Съёмное основание с шаровой головкой имеет фиксируемые углы раствора ножек, его можно использовать отдельно, как настольный штатив для фото/видеосъемки. В сочетании с возможностью плавного панорамирования жидкостной видеоголовки монопод позволяет оператору снимать качественное видео даже в неблагоприятных условиях.

2D-видеоголовка для профессионального панорамирования

Компактная и легкая 2D-видеоголовка из алюминиево-магниевого сплава с жидкостным демпфированием помогает проводить плавные горизонтальные (360º) и вертикальные (-75º...+90º) панорамирования. Механизм контрбаланса возвращает камеру в горизонтальное положение, предавая дополнительную стабильность во время проведения вертикальных наклонов камеры. Фиксатор наклона и фиксатор оси горизонтального панорамирования не только надежно закрепляют камеру в заданном положении, но и могут служить регуляторами усилий.

Быстросъемная площадка

Быстросъемная площадка позволяет установить и снять камеру с монопода буквально за секунду. Фиксатор площадки надежно зафиксирует камеру, а предохранитель площадки не позволит выпасть дорогостоящему оборудованию. На быстросъемной площадке размещены винты 1/4” и 3/8” для закрепления фото- и видеокамеры с соответствующими резьбовыми отверстиями. Подвижная быстросъемная площадка может смещаться на 27 мм в каждую сторону, помогая сбалансировать центр тяжести установленного оборудования, например камер с тяжелыми длинофокусными объективами.

Панорамирование левой или правой рукой

Съемная переставляемая рукоятка для удобства работы оператора может крепиться с левой или с правой стороны. Для этого на корпусе видеоголовки предусмотрено крепление рукоятки с обеих сторон для проведения всех манипуляций, в том числе панорамирования, левой или правой рукой. Рукоятка надежно устанавливается при помощи зубчатой муфты и закрепляется в удобном положении винтом фиксации. Длина ручки 35 см обеспечивает достаточный рычаг для плавного поворота камеры. Рукоятка имеет рифленую прорезиненную накладку для улучшенного сцепления с рукой.

Пузырьковый уровень

Пузырьковый уровень позволяет выставить камеру по линии горизонта и избегать «заваливания» во время съемок. Пузырьковый уровень размещен на видеоголовке.

Легкий 5 секционный алюминиевый монопод

Телескопические секции монопода изготавливаются из легких и прочных трубок диаметра 32 / 29/ 27/ 23/ 20 мм из авиационного алюминия. Пять выдвижных секций обеспечивают максимальную высоту 1710 мм и длину устройства всего 645 мм в сложенном виде. На верхней секции предусмотрены накладка-рукав из вспененного материала для комфортного удержания устройства в холодное время года и кистевой ремень. На круглой площадке верхней базы монопода имеется реверсивный винт 1/4″ — 3/8″, на который крепится 2D-видеоголовка, а при необходимости непосредственно камера.

Клипсовые зажимы QuickLock

Благодаря клипсовыми замками QuickLock, которые блокируют каждую секцию отдельно, секции монопода раскрываются одним движением руки. Монопод быстро приводится в рабочее состояние и так же быстро собирается для транспортировки.

Съемный мини-штатив

В резьбовое отверстие 3/8" в нижней секции устанавливается поддерживающая опора с шаровым шарниром для наклона монопода с камерой при съемке. Изменением усилия зажима шара основания фиксатором, можно регулировать усилие поворота шара при горизонтальном панорамировании. Оператор подберет необходимое усилие поворота монопода в зависимости от установленного оборудования и задач съемки. Металлические ножки опоры могут быть зафиксированы в двух рабочих положениях или сложены для переноски.

Сумка-чехол с наплечным ремнем

В комплект входит компактная сумка 70х12х12 см, закрывающаяся на молнию, с двумя ручками и наплечным ремнем. Вес комплекта в сумке 2.3 кг, он отлично подойдет для выездных съемок и хранения в небольших студиях.