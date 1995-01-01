Описание

GBStand 320 GTA – алюминиевая стойка-тренога со съемной телескопической колонной и шаровой мини-головой для установки цифровых фото- и видеокамер. Максимальная высота стойки 320 см. Конструкция рассчитана на вертикальную (осевую) нагрузку до 6 кг.

Секции телескопической колонны надежно соединяются между собой винтовыми зажимами. Съемную центральную колонну можно использовать отдельно, например в качестве перекладины для системы установки фона. Чтобы снять центральную колонну открутите защитную крышку.

Стальной адаптер-шпигот диаметром 5/8" имеет винты с резьбой 1/4" и 3/8". Закрепить его можно как вертикально, так и горизонтально. Механизм воздушной амортизации обеспечивает безопасную эксплуатацию конструкции и предохраняет оборудование от повреждений. Все несущие элементы изготовлены из высококачественного алюминиевого сплава.