Описание

GreenBean GBStand 220 – легкая телескопическая стойка-тренога с реверсивными ногами и шаровой мини-головой, служит для установки цифровых фото- видеокамер, стандартное крепление шпигот 5/8" с винтом с резьбой 1/4". Высота 222 см, 5 секций, максимальная вертикальная (осевая) нагрузка до 2,5 кг.

Телескопические ноги стойки-треноги обеспечат возможность установки на неровных поверхностях, а реверсивная конструкция ног позволит компактно сложить стойку, что удобно для выездных репортажных съемок, там где условия отличаются от студийных. Секции надежно соединяются между собой винтовыми зажимами. Все элементы изготовлены из высококачественного алюминиевого сплава.

Характеристики:

Максимальная высота: 222 см

Минимальная высота: 50 см

Размах треноги: 66-102 см

Максимальная нагрузка: 2.5 кг

Количество секций: 5 шт

5 шт Диаметр секций: 13/16/19/22/25 мм

Диаметр секций ножек: 16/19 мм

Диаметр шпигота: 5/8" дюйм (с резьбой 1/4")

5/8" дюйм (с резьбой 1/4") Шаровая мини-голова: в комплекте

в комплекте Зажимы-фиксаторы: винтовые

винтовые Материал стойки-треноги: алюминиево-магниевый сплав

алюминиево-магниевый сплав Материал фиксаторов: алюминиево-магниевый сплав

алюминиево-магниевый сплав Длина в сложенном виде: 49 см

Вес: 1,3 кг

Комплектация: