Описание

GBStand 220 GTA – алюминиевая стойка-тренога со съемной телескопической колонной и шаровой мини-головой для установки студийного оборудования: осветителей, отражателей, фонов, флагов, фрост-рам и так далее. Съемную колонну можно использовать в качестве удочки для освещения сцены сверху или крепления микрофона-пушки. Максимальная высота стойки 220 см. Конструкция рассчитана на вертикальную (осевую) нагрузку до 4 кг.

Секции телескопической колонны надежно соединяются между собой винтовыми зажимами. Чтобы снять центральную колонну открутите защитную крышку.

Съемный стальной адаптер-шпигот диаметром 5/8" имеет винты с резьбой 1/4" и 3/8". Закрепить его можно как вертикально, так и горизонтально. В комплекте также идет небольшая шаровая головка, которая пригодится для регулировки положения небольших осветителей (например, накамерных вспышек).

Механизм воздушной амортизации обеспечивает безопасную эксплуатацию конструкции и предохраняет оборудование от повреждений.

Все несущие элементы изготовлены из высококачественного алюминиевого сплава.

Характеристики