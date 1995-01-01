Стойка GreenBean GBStand 220 GTA, 220 см, до 4 кг, пневмоамортизация
Код товара : УТ-00073303
Артикул : 27208
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
GBStand 220 GTA – алюминиевая стойка-тренога со съемной телескопической колонной и шаровой мини-головой для установки студийного оборудования: осветителей, отражателей, фонов, флагов, фрост-рам и так далее. Съемную колонну можно использовать в качестве удочки для освещения сцены сверху или крепления микрофона-пушки. Максимальная высота стойки 220 см. Конструкция рассчитана на вертикальную (осевую) нагрузку до 4 кг.
Секции телескопической колонны надежно соединяются между собой винтовыми зажимами. Чтобы снять центральную колонну открутите защитную крышку.
Съемный стальной адаптер-шпигот диаметром 5/8" имеет винты с резьбой 1/4" и 3/8". Закрепить его можно как вертикально, так и горизонтально. В комплекте также идет небольшая шаровая головка, которая пригодится для регулировки положения небольших осветителей (например, накамерных вспышек).
Механизм воздушной амортизации обеспечивает безопасную эксплуатацию конструкции и предохраняет оборудование от повреждений.
Все несущие элементы изготовлены из высококачественного алюминиевого сплава.
Характеристики
- Высота стойки минимальная: 80 см
- Высота стойки максимальная: 220 см
- Размах треноги: 90 см
- Максимальная нагрузка: 4 кг
- Количество секций колонны: 3
- Диаметр секций: 22,4 / 26 / 29,5 мм
- Диаметр ножек: 22 мм
- Крепления: адаптер-шпигот 5/8" с винтами 1/4" и 3/8", шаровая головка с винтом 1/4"
- Длина в сложенном виде: 80 см
- Вес: 2.1 кг
- Размер упаковки: 82 х 10 х 10 см
- Вес с упаковкой: 2.5 кг