Держатель объектива GreenBean GB-L для 2 направляющих 15 мм

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073229 Артикул : 14537

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Держатель (подпорка для объектива) GreenBean GB-L предназначен для поддержки тяжелых, габаритных объективов. Он уменьшает вероятность повреждения байонетного соединения и корпуса оптики при резких движений оператора, а также устраняет мелкие колебания, дрожание оптики при съемке в движении. Устанавливается на пару стандартных направляющих стержней диаметром 15 мм. Диапазон регулировки по высоте: 55 мм. Сверху на подпорку приклеена резиновая прокладка, благодаря которой держатель не царапает объектив. Материал корпуса: металл (алюминиевый сплав). Задать вопрос 1 610 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Держатель (подпорка для объектива) GreenBean GB-L предназначен для поддержки тяжелых, габаритных объективов. Он уменьшает вероятность повреждения байонетного соединения и корпуса оптики при резких движений оператора, а также устраняет мелкие колебания, дрожание оптики при съемке в движении. Устанавливается на пару стандартных направляющих стержней диаметром 15 мм. Диапазон регулировки по высоте: 55 мм. Сверху на подпорку приклеена резиновая прокладка, благодаря которой держатель не царапает объектив. Материал корпуса: металл (алюминиевый сплав). Регулировка высоты: в пределах 55 мм

Толщина поддерживающей пластины (с резинкой): 8 мм

Габаритные размеры: 110 х 72 х 35 мм

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