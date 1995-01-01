Держатель объектива GreenBean GB-L для 2 направляющих 15 мм
Код товара : УТ-00073229
Артикул : 14537
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Держатель (подпорка для объектива) GreenBean GB-L предназначен для поддержки тяжелых, габаритных объективов. Он уменьшает вероятность повреждения байонетного соединения и корпуса оптики при резких движений оператора, а также устраняет мелкие колебания, дрожание оптики при съемке в движении. Устанавливается на пару стандартных направляющих стержней диаметром 15 мм. Диапазон регулировки по высоте: 55 мм. Сверху на подпорку приклеена резиновая прокладка, благодаря которой держатель не царапает объектив. Материал корпуса: металл (алюминиевый сплав).
- Регулировка высоты: в пределах 55 мм
- Толщина поддерживающей пластины (с резинкой): 8 мм
- Габаритные размеры: 110 х 72 х 35 мм