Осветитель светодиодный с линзой Френеля GreenBean Fresnel 300 LED X3 Bi-color DMX позволяет получить направленный равномерный световой поток с возможностью фокусировки, электронным управлением мощностью и DMX-управлением. Применяется в качестве источника основного рисующего и контурного света, освещения фона, создания бликов, акцентирования деталей в студийной видеосъемке, съемке кинофильмов или ТВ-передач. Высокое значение коэффициента цветопередачи (CRI>96) позволяет использовать данные осветители в профессиональной видеосъемке, кинопроизводстве и сценическом освещении.

Регулируемая цветовая температура от 2800 до 6500K

Цветовая температура светового потока в режиме CCT регулируется в широком диапазоне от 2800 до 6500K с шагом 100К. Это позволяет смешивать световой поток GreenBean Fresnel 300 X3 Bi-color DMX с другими естественными и искусственными источниками освещения, а также подбирать настройки исходя из творческих замыслов.

Оптическая схема с линзой Френеля и конденсором

Особенностью данной модели является новая оптическая схема, на светодиоде установлена дополнительная асферическая линза-конденсор, которая направляет на линзу Френеля до 97% исходящего от светодиода светового потока и увеличивает эффективность осветителя. Также линза-конденсор защищает светодиод от грязи, пыли и влаги, что помогает увеличить срок эксплуатации прибора. Линза Френеля обеспечивает преломление и концентрацию выходящего светового потока.

Технология DMX512

Данный осветительный прибор поддерживает технологию DMX управления. Основное преимущество управлением света по DMX технологии - это возможность программирования любой сложности сценариев освещения и передача сигнала на большие расстояния (до 100 м) без потери мощности. Осветитель оборудован DMX декодером, адрес канала устанавливается кнопками на панели управления и отображается на ЖК дисплее.

Фокусировка светового пучка

Сзади на торце прибора находится рукоятка фокусировки светового пучка, которая перемещает светодиод с асферической линзой вдоль оптической оси линзы Френеля, благодаря чему регулируется ширина светового пучка. Фокусировка от положения рассеянного пучка ("flood") до положения узкого пучка ("spot") происходит за 7 оборотов рукоятки, благодаря чему можно получить очень точный размер светового пятна.

Интеллектуальная система охлаждения

Светодиодные осветители в отличие от галогенных не излучают избыточной тепловой энергии. Отсутствие прямого тепла значительно снижает расходы студии на кондиционирование воздуха и позволяет снизить температуру рабочей среды. Осветитель имеет встроенную интеллектуальную защиту от перегрева, светодиод автоматически отключится, когда внутренняя температура превысит максимальное значение, при этом цифровой дисплей и вентилятор будут продолжать работать. Светодиод включится автоматически, когда его температура уменьшится.

Мощность светодиода 300 Вт

Источником света служит светодиод мощностью 300 Вт (аналог галогенного 3000 Вт). В серии Fresnel LED X3 DMX установлен COB-светодиоды нового поколения с высоким индексом цветопередачи CRI>96. Это обеспечивает корректную передачу цветовых оттенков (при любой заданной цветовой температуре) и приближает этот источник по своим свойствам к различным источникам естественного и искусственного освещения. Светодиодные осветители отличаются надежностью и большим сроком службы лампы. Экономия электроэнергии составляет до 90%.

LCD дисплей и цифровое управление

Яркий ЖК-дисплей помогает установить необходимое значение мощности, цветовой температуры, выбрать режим работы и задать номер канала DMX. Прибор позволяет плавно регулировать яркость от 5 до 100% (с шагом 1%), цветовую температуру 2800 до 6500К (с шагом 100К). Цифровой дисплей поможет точно выставить параметры осветителя и быстро вернуться к необходимым настройкам.

Специальные режимы работы SPEСIAL

Осветитель может поддерживает режим SPEСIAL – воспроизведения 7 встроенных световых динамических спецэффектов:

SOS – световая имитация сигнала SOS;

Watch TV – имитация свечения от экрана телевизора;

Lightning – имитация световой вспышки молнии во время грозы;

Photo – световая имитация фотовспышки;

Heart – цикл изменения яркости;

Cycle – цикл световых переходов от холодного белого света к теплому;

Flash – имитация вспышки света.

Название эффекта, яркость осветителя и другие параметры режима отображается на дисплее.

Дистанционное управление со смартфона

Прибор комплектуется модулем дистанционного управления Bluetooth для регулировки параметров осветителя с помощью установленного на смартфон APP GreenBean Air.

Металлические шторки

Быстросъемные металлические восьмилепестковые шторки помогут ограничить световой пучок, это поможет получить световой акцент на объекте съемке или избежать нежелательной засветки объектива камеры. Шторки устанавливаются в штатное крепление Fresnel, представляющее собой четыре держателя на фронтальной части корпуса. Чтобы установить шторки, необходимо отодвинуть верхний подпружиненный держатель, выведя его из зацепления и повернув на 90°. Вместо шторок, входящих в комплект, к осветителю также можно присоединить дополнительно приобретаемый софтбокс GreenBean SoftFresnel 6060 HC с сотами.

Прочный алюминиевый корпус

Благодаря использованию прочного алюминиевого корпуса, осветитель устойчив к механическому воздействию. Специальные вентиляционные отверстия служат для эффективного конвекционного охлаждения. Кронштейн также выполнен из легкого и прочного алюминиевого сплава. Конструкция кронштейна позволяет подвешивать осветитель к монтажным фермам, панорамировать и наклонять его, в том числе вертикально вниз.