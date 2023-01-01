Описание

Осветитель светодиодный с линзой Френеля GreenBean Fresnel 200 RGB X3 DMX позволяет получить направленный равномерный «цветной» или «белый» световой поток с возможностью изменения диаметра пучка, электронным управлением мощностью и DMX-управлением. Применяется в качестве источника основного рисующего и контурного света, освещения фона, создания бликов, акцентирования деталей в студийной видеосъемке, съемке кинофильмов или ТВ-передач.

Встроенные цвето-световые динамические спецэффекты помогут создать необходимое креативное освещение на театральной сцене или съемочной площадке. Высокое значение коэффициента цветопередачи (CRI>96) позволяет использовать данные осветители в профессиональной видеосъемке, кинопроизводстве и сценическом освещении.

Цветное освещение RGB/HUE – 16 миллионов цветов

RGB COB светодиодная матрица предоставляет режим цветного освещения RGB/HUE для доступа к 16 миллионам цветовых комбинаций и дополнительный режим имитации 22 гелевых светофильтров.

Регулируемая цветовая температура от 2800 до 6500K

Цветовая температура светового потока в режиме CCT регулируется в широком диапазоне от 2800 до 6500K с шагом 100К. Это позволяет смешивать световой поток GreenBean Fresnel 200 RGB X3 DMX с другими естественными и искусственными источниками освещения, а также подбирать настройки исходя из творческих замыслов. Для более точной подстройки цветовой температуры, существует режим CCT HUE SHIFT чтобы точнее настроить баланс Green/Magenta.

Оптическая схема с линзой Френеля и конденсором

Особенностью данной модели является новая оптическая схема: на светодиоде установлена дополнительная асферическая линза-конденсор, которая направляет на линзу Френеля до 97% исходящего от светодиода светового потока и увеличивает эффективность прибора. Также линза-конденсор защищает светодиод от грязи, пыли и влаги, что помогает увеличить срок эксплуатации прибора. Линза Френеля обеспечивает преломление и равномерное распределение энергии света внутри выходящего светового потока.

Технология DMX512

Данный осветительный прибор поддерживает технологию DMX управления. Основное преимущество управлением света по DMX технологии - это возможность программирования любой сложности сценариев освещения и передача сигнала на большие расстояния (до 100 м) без потери мощности. Осветитель оборудован DMX декодером, адрес канала устанавливается кнопками на панели управления и отображается на ЖК дисплее.

Фокусировка светового пучка

Сзади на торце прибора находится рукоятка фокусировки светового пучка, которая перемещает светодиод с асферической линзой вдоль оптической оси линзы Френеля, благодаря чему регулируется ширина светового пучка. Фокусировка от положения рассеянного пучка 65˚("flood") до положения узкого пучка 25˚("spot") происходит за 5 оборотов рукоятки, благодаря чему можно получить очень точный размер светового пятна.

Интеллектуальная система охлаждения

Светодиодные осветители в отличие от галогенных не излучают избыточной тепловой энергии. Отсутствие прямого тепла значительно снижает расходы студии на кондиционирование воздуха и позволяет снизить температуру рабочей среды. Осветитель имеет встроенную интеллектуальную защиту от перегрева, светодиод автоматически отключится, когда внутренняя температура превысит максимальное значение, при этом цифровой дисплей и вентилятор будут продолжать работать. Светодиод включится автоматически, когда его температура уменьшится.

Мощность светодиода 200 Вт

Источником света служит светодиод мощностью 200 Вт (аналог галогенного 2000 Вт). В серии Fresnel LED X3 DMX установлен COB-светодиоды нового поколения с высоким индексом цветопередачи CRI>96. Это обеспечивает корректную передачу цветовых оттенков (при любой заданной цветовой температуре) и приближает этот источник по своим свойствам к различным источникам естественного и искусственного освещения. Светодиодные осветители отличаются надежностью и большим сроком службы лампы. Экономия электроэнергии составляет до 90%.

LCD дисплей и цифровое управление

Яркий ЖК-дисплей помогает установить необходимое значение мощности, цветовой температуры, выбрать режим работы и задать номер канала DMX. Прибор позволяет плавно регулировать яркость от 5 до 100% (с шагом 1%), цветовую температуру 2800 до 6500К (с шагом 100К), задавать специальные режимы. Цифровой дисплей поможет точно выставить параметры осветителя и быстро вернуться к необходимым настройкам.

Специальные режимы работы SPECIAL

Осветитель может поддерживает режим SPECIAL – воспроизведения 14 встроенных световых динамических спецэффектов:

Candle – имитация света от свечи;

Police1, Police2, Police3 – имитация проблескового маячка полицейской машины;

Lightning1, Lightning2 – имитация световой вспышки молнии во время грозы;

Watch TV – имитация свечения от экрана телевизора;

Scene Yellow, Scene Blue, Scene Green, Scene Pink – динамические спецэффекты соответствующих цветов (желтого, синего, зеленого, розового);

SOS – световая имитация сигнала SOS;

Cycle1, Cycle2 – цикл цветных световых переходов.

Название эффекта, яркость осветителя и другие параметры режима отображается на дисплее. Яркость светового потока регулируется от 20 до 100%.

Дистанционное управление со смартфона

Прибор комплектуется модулем дистанционного управления Bluetooth для регулировки параметров осветителя с помощью установленного на смартфон приложения GreenBean Air. (iOS, Android)

Металлические шторки

Быстросъемные металлические восьмилепестковые шторки помогут ограничить световой пучок, это поможет получить световой акцент на объекте съемке или избежать нежелательной засветки объектива камеры. Шторки устанавливаются в штатное крепление Fresnel, представляющее собой четыре держателя на фронтальной части корпуса. Чтобы установить шторки, необходимо отодвинуть верхний подпружиненный держатель, выведя его из зацепления и повернув на 90°. Вместо шторок, входящих в комплект, к осветителю также можно присоединить дополнительно приобретаемый софтбокс GreenBean SoftFresnel 6060 HC с сотами.

Прочный алюминиевый корпус

Благодаря использованию прочного алюминиевого корпуса, осветитель устойчив к механическому воздействию. Специальные вентиляционные отверстия служат для эффективного конвекционного охлаждения. Кронштейн также выполнен из легкого и прочного алюминиевого сплава. Конструкция кронштейна позволяет подвешивать осветитель к монтажным фермам, панорамировать и наклонять его, в том числе вертикально вниз.