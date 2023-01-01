Описание

Мощный осветитель с линзой Френеля GreenBean Fresnel 150 LED X3 DMX позволяет получить направленный равномерный световой поток с возможностью фокусировки, электронным управлением мощностью и DMX-управлением. Применяется в качестве источника основного рисующего и контурного света, освещения фона, создания бликов, акцентирования деталей в студийной видеосъемке, съемке кинофильмов или ТВ-передач. Высокое значение коэффициента цветопередачи (CRI>93) позволяет использовать данные осветители в профессиональной видеосъемке, кинопроизводстве и сценическом освещении.

Оптическая схема с линзой Френеля и конденсором

Особенностью данной модели является новая оптическая схема, на светодиоде установлена дополнительная асферическая линза-конденсор, которая направляет на линзу Френеля до 97% исходящего от светодиода светового потока и увеличивает эффективность осветителя. Также линза-конденсор защищает светодиод от грязи, пыли и влаги, что помогает увеличить срок эксплуатации прибора. Линза Френеля обеспечивает преломление и концентрацию светового потока.

Технология DMX512

Данный осветительный прибор поддерживает технологию DMX управления. Основное преимущество управлением света по DMX технологии - это возможность программирования любой сложности сценариев освещения и передача сигнала на большие расстояния (до 100 м) без потери мощности. Осветитель оборудован DMX декодером, адрес канала устанавливается кнопками на панели управления и отображается на ЖК дисплее.

Фокусировка светового пучка

Сзади на торце прибора находится рукоятка фокусировки светового пучка, которая перемещает светодиод с асферической линзой вдоль оптической оси линзы Френеля, благодаря чему регулируется ширина светового пучка. Фокусировка от положения рассеянного пучка ("flood") до положения узкого пучка ("spot") происходит за 4 оборота рукоятки.

Интеллектуальная система охлаждения

Светодиодные осветители в отличие от галогенных не излучают избыточной тепловой энергии. Отсутствие прямого тепла значительно снижает расходы студии на кондиционирование воздуха и позволяет снизить температуру рабочей среды.

Осветитель имеет встроенную интеллектуальную защиту от перегрева, светодиод автоматически отключится, когда внутренняя температура превысит максимальное значение, при этом цифровой дисплей и вентилятор будут продолжать работать. Светодиод включится автоматически, когда его температура уменьшится.

Мощность светодиода 150 Вт

Источником света служит светодиод мощностью 150 Вт (аналог галогенного 1500 Вт). В серии Fresnel LED X3 DMX установлен новый светодиод с цветовой температурой 5600К±200К и высоким индексом цветопередачи CRI>93, что обеспечивает корректную передачу цветовых оттенков и приближает этот источник по своим свойствам к источнику естественного освещения. Светодиодные осветители отличаются надежностью и большим сроком службы лампы. Экономия электроэнергии составляет до 90%.

LCD дисплей и цифровое управление

На ЖК дисплее отображаются текущее значение мощности и номер канала DMX. Прибор позволяет плавно регулировать яркость от 0 до 100% (индикация мощности от 0 до 255) без искажения цвета. Цифровой дисплей поможет точно выставить мощность осветителя и быстро вернуться к необходимым настройкам.

Металлические шторки

Быстросъемные металлические восьмилепестковые шторки помогут ограничить световой пучок, это поможет получить световой акцент на объекте съемке или избежать нежелательной засветки объектива камеры.

Прочный алюминиевый корпус

Благодаря использованию прочного алюминиевого корпуса, осветитель устойчив к механическому воздействию. Специальные вентиляционные отверстия служат для эффективного конвекционного охлаждения. Кронштейн также выполнен из легкого и прочного алюминиевого сплава. Конструкция кронштейна позволяет подвешивать осветитель к монтажным фермам, панорамировать и наклонять его, в том числе вертикально вниз.

Характеристики: