Описание

Светодиодный осветитель GreenBean Cell 80D в легком алюминиевом корпусе может применяться индивидуально и группироваться с другими такими же осветителями в единую панель для невероятно яркого освещения с «дневной» температурой светового потока. Благодаря комплектному съемному адаптеру Bowens осветитель совместим с самыми разнообразными светоформирующими насадками. Питание осветителя осуществляется через USB Type C разъем через штатный сетевой адаптер или от внешних аккумуляторов через D-Tap кабель. Прибор настолько компактен, что может удерживаться в руке или устанавливаться на осветительную стойку в любом удобном месте. Эта серия осветителей подойдет для кинопроизводства, телевидения, репортажной и других видов съемок.

Компактный и легкий осветитель

Корпус осветителя Cell 80 изготовлен из прочного и легкого авиационного алюминия, за счет чего прибор весит всего 550 г. GreenBean Cell 80 удобно взять на съемку в комплектном кофре, куда помещается полный комплект.

Высокое разрешение и точность цветопередачи

Индекс цветопередачи CRI>97 гарантирует сохранение оригинальных цветов в естественных оттенках отснятого материала. Снимаемые объекты остаются такими же яркими или натуральными, поэтому запись не потребует длительной цветовой корректировки.

7 встроенных световых эффектов

Cell 80D позволяет имитировать 7 световых эффектов, таких как «фотовспышки», «молния», «неисправная лампочка» и так далее.

Простое групповое и индивидуальное управление

Специальный режим управления позволяет автоматически установить беспроводную связь между осветителями для синхронного управления всеми приборами через один, используя его панель управления или Android смартфон или планшет с приложением GreenBean Cell. Поддерживается и раздельное управление несколькими группами. Установленные параметры отображаются на ярком 2'' дисплее, что позволяет эффективно контролировать параметры.

Бесшумный режим

Интеллектуальная система охлаждения на базе малошумного встроенного вентилятора поддерживает оптимальную температуру Cell 80 во время длительной съемки. При записи камерных сцен осветитель можно перевести в «бесшумный» режим. Шум от вентилятора будет еще тише (менее 20 дБ), даже когда свет установлен близко к камере.

Съемный адаптер Bowens для светомодифицирующих насадок

В комплект входит съемный адаптер с широко распространенным байонетом Bowens и «зеркальный» рефлектор для яркого точечного освещения. Благодаря адаптеру возможна установка софтбоксов, снутов, оптических (прожекторных) насадок и других модификаторов. Характер освещения, соответственно, можно сменить на жесткий, мягкий, цветной или добавить маски со сложным теневым рисунком.

Составные COB-панели для невероятно яркого света

Инновационная конструкция корпуса позволяет собирать любое количество GreenBean Cell 80 в общий модуль для увеличения интенсивности освещения до необходимого уровня. Корпуса осветителей можно соединить в единую световую панель без использования каких-либо инструментов. Установленные на один канал беспроводного управления осветители будут работать синхронно, в одном режиме.

Гибкие возможности электропитания

GreenBean Cell 80D питается через USB Type C порт, что позволяет использовать не только сетевой адаптер из комплекта, но и другие адаптеры или внешние аккумуляторы с поддержкой USB PowerDelivery 20В 4А. Также в комплекте идет кабель для подключения аккумуляторов V-Mount / Gold Mount через разъем D-Tap. Требования к аккумуляторам: 14.8В, 5.5А (или выше).

Особенности

Мощность 80 Вт

Модульный студийный осветитель

Постоянная цветовая температура 5600K(±200)

Освещенность на расстоянии 1 м до 2900лк (20000лк с рефлектором)

7 встроенных световых эффектов

Возможность управления со смартфона по BlueTooth

Простое групповое управление от одного осветителя

«Зеркальный» рефлектор для яркого точечного освещения

Съемный адаптер Bowens для светомодифицирующих насадок с популярным байонетом

Вес осветителя 550 г

Комплектный кофр для хранения и транспортировки

Комплектация