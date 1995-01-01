Описание

Светодиодный осветитель GreenBean Cell 80В в легком алюминиевом корпусе, может применяться индивидуально и совместно с другими осветителями (в составе единой COB-панели) для невероятно яркого освещения с регулируемой цветовой температурой светового потока. Благодаря комплектному съемному адаптеру Bowens осветитель совместим с самыми разнообразными светоформирующими насадками с популярным байонетом.

Питание осветителя осуществляется от сети через штатный сетевой адаптер или от внешних аккумуляторов. Прибор настолько компактен, что может удерживаться в руке или устанавливаться на осветительную стойку в любом удобном месте. Эта серия осветителей подойдет для кинопроизводства, телевидения, репортажной и других видов съемок.

Компактный и легкий осветитель

Корпус осветителя Cell 80 изготовлен из прочного и легкого авиационного алюминия, за счет чего прибор весит всего 550 г. GreenBean Cell 80 удобно взять на съемку в комплектном кофре, куда помещается полный комплект.

Высокое разрешение и точность цветопередачи

Индекс цветопередачи CRI>97 гарантирует сохранение оригинальных цветов в естественных оттенках отснятого материала. Снимаемые объекты остаются такими же яркими или натуральными, поэтому запись не потребует длительной цветовой корректировки на постродакшне.

Регулируемая цветовая температура 2700-6500K

В отличие источника «сбалансированного дневного света» GreenBean Cell 80D, цветовая температура Cell 80B регулируется от 2700K до 6500K, чтобы соответствовать творческим идеям и сочетаться с другими источниками света как естественными, так и искусственными.

10 встроенных световых эффектов

Cell 80B позволяет имитировать реалистичные ситуации при помощи 10 встроенных световых эффектов для видеосъемки, прямых трансляций и других ситуаций, чтобы усилить интерес к картинке.

Простое групповое и индивидуальное управление

Специальный режим управления позволяет автоматически установить беспроводную связь между осветителями для синхронного управления всеми через один, используя панель управления или Android смартфон с приложением GreenBean Cell, с использованием групп и режима специальных эффектов.

Мобильное приложение

Каждый осветитель Cell 80B может настраиваться индивидуально также с помощью панели управления или мобильного устройства с приложением. Установленные параметры отображаются на 2'' дисплее, что позволяет быстро проконтролировать и перенастроить освещение. Мобильное приложение APP GreenBean Cell позволяет на расстоянии настраивать параметры осветителя с помощью смартфона или другого мобильного устройства.

Бесшумная режим

Интеллектуальная система охлаждения на базе малошумного встроенного вентилятора поддерживает оптимальную температуру Cell 80 во время длительной съемки. Чтобы сделать чистовую звукозапись или снять прямую трансляцию, осветитель можно перевести в бесшумный режим. Шум от вентилятора будет еще тише (менее 20 дБ), даже когда свет установлен близко к камере.

Съемный адаптер Bowens для светомодифицирующих насадок

В комплект входит «зеркальный» рефлектор для яркого точечного освещения. Рефлектор устанавливается в съемный адаптер, также совместимый с модификаторами света с креплением Bowens – софтбоксами, снутами, оптическими насадками и др. Используя светомодифицирующие насадки свет можно сменить на жесткий, мягкий, цветной или добавить маски для различных сцен.

Составные COB-панели для невероятно яркого света

Инновационная конструкция корпуса позволяет собирать любое количество GreenBean Cell 80 в общий модуль для увеличения интенсивности освещения до необходимого уровня. Корпуса осветителей можно соединить в единую световую панель без использования каких-либо инструментов. Установленные на один канал беспроводного управления осветители будут работать синхронно в одном режиме.

Особенности:

Мощность 80 Вт

Модульный студийный осветитель

Bi-color: регулируемая цветовая температура 2700K-6500K (±200)

Освещенность на расстоянии 1 м до 2900лк (20000 лк с рефлектором)

10 встроенных световых эффектов

Возможность управления со смартфона по Bluetooth

Простое групповое управление от одного осветителя

«Зеркальный» рефлектор для яркого точечного освещения

Съемный адаптер Bowens для светомодифицирующих насадок с популярным байонетом

Вес осветителя 550 г

Комплектный кофр для хранения и транспортировки

Комплектация: