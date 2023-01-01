Стойка Falcon Eyes L-150/B, 15 см, 15 кг
Код товара : УТ-00010569
Артикул : 21430
Предзаказ
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.500
Описание
Характеристики:
Максимальная высота, см: 15
Минимальная высота, см: 15
Длина в сложенном состоянии, см: 35
Размах треноги (S), см: 40
Максимальная нагрузка, кг: 15
Материал стойки: сталь
Количество секций: 1
Амортизатор: нет
Зажимы-фиксаторы: винтовые
Материал фиксаторов: металл
Ширина ножек, мм: 20
Крепежный адаптер, дюйм: 5/8, съемный
Установка адаптера горизонтально: нет
Резьба, дюйм: 1/4 и 3/8
Вес стойки, кг: 0,5