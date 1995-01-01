Стойка Falcon Eyes L-150/B, 15 см, 15 кг
Код товара:УТ-00010569
Артикул:21430
Товар не найден
Характеристики
Вес (брутто), кг0.500
Описание
Характеристики:
Максимальная высота, см: 15
Минимальная высота, см: 15
Длина в сложенном состоянии, см: 35
Размах треноги (S), см: 40
Максимальная нагрузка, кг: 15
Материал стойки: сталь
Количество секций: 1
Амортизатор: нет
Зажимы-фиксаторы: винтовые
Материал фиксаторов: металл
Ширина ножек, мм: 20
Крепежный адаптер, дюйм: 5/8, съемный
Установка адаптера горизонтально: нет
Резьба, дюйм: 1/4 и 3/8
Вес стойки, кг: 0,5