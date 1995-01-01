Главная страница Осветительное оборудование Стойки Стойка Falcon Eyes L-150/B, 15 см, 15 кг

Стойка Falcon Eyes L-150/B, 15 см, 15 кг

<





>

Код товара: УТ-00010569 Артикул: 21430 Код товара: УТ-00010569 Артикул: 21430 Вес (брутто), кг 0.500 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 0.500 Описание Характеристики: Максимальная высота, см: 15

Минимальная высота, см: 15

Длина в сложенном состоянии, см: 35

Размах треноги (S), см: 40

Максимальная нагрузка, кг: 15

Материал стойки: сталь

Количество секций: 1

Амортизатор: нет

Зажимы-фиксаторы: винтовые

Материал фиксаторов: металл

Ширина ножек, мм: 20

Крепежный адаптер, дюйм: 5/8, съемный

Установка адаптера горизонтально: нет

Резьба, дюйм: 1/4 и 3/8

Вес стойки, кг: 0,5 Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.