Специальная напольная стойка-база (лягушка) для установки осветительных приборов. Рабочая высота 15 см позволит подсветить объект или фон с нижней точки. Быстро раскладывается, в комплекте съемный установочный адаптер диаметром 5/8" с резьбой 1/4" и 3/8".