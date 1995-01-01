Батарейки GP Ultra AA, 4 шт.

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Код товара: УТ-00082049 Артикул: 419889 Код товара: УТ-00082049 Артикул: 419889 Тип батарейки AA (R6) В упаковке (штук) 4 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Батарейки Тип батарейки AA (R6) В упаковке (штук) 4 Описание Батарейки GP Ultra Alkaline предназначены для устройств, нуждающихся в повышенном потреблении энергии. Они хорошо подходят для таких устройств как фонарики, диктофоны, микрофоны, электронные игрушки и так далее. Срок хранения составляет 10 лет с момента производства. Специальная технология производства защищает от протечки электролита. Типоразмер: АА ( R6; LR6; FR6 )

R6; LR6; FR6 Химический состав: щелочные

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