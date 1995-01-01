Батарейки GP Ultra AAA, 4 шт.
Код товара:УТ-00082047
Артикул:407716
Товар не найден
Характеристики
Тип батарейкиAAA (R03)
В упаковке (штук)4
Описание
Батарейки GP Ultra Alkaline предназначены для устройств, нуждающихся в повышенном потреблении энергии. Они хорошо подходят для таких устройств как фонарики, диктофоны, микрофоны, электронные игрушки и так далее. Срок хранения составляет 10 лет с момента производства. Специальная технология производства защищает от протечки электролита.
- Типоразмер: ААA (R03; LR03; FR03)
- Химический состав: щелочные
- Напряжение 1.5 В