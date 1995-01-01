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Батарейки GP Ultra AAA, 2 шт.

  • Ultra AAA, 2 шт.
  • Ultra AAA, 2 шт.
  • Ultra AAA, 2 шт.
Код товара:УТ-00082046
Артикул:2711

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Батарейки GP Ultra Alkaline предназначены для устройств, нуждающихся в повышенном потреблении энергии. Они хорошо подходят для таких устройств как фонарики, диктофоны, микрофоны, электронные игрушки и так далее. Срок хранения составляет 10 лет с момента производства. Специальная технология производства защищает от протечки электролита.

  • Типоразмер: ААA (R03; LR03; FR03)
  • Химический состав: щелочные
  • Напряжение 1.5 В