Батарейки GP Super D / LR20, 2 шт.

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Код товара: УТ-00082044 Артикул: 10287 Код товара: УТ-00082044 Артикул: 10287 Тип батарейки D (R20) В упаковке (штук) 2 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Батарейки Тип батарейки D (R20) В упаковке (штук) 2 Описание Батареи GP Super Alkaline являются надежными источниками питания и отличным выбором за свою цену. Превосходное время работы, срок хранения до 10 лет. Могут использоваться в различных портативных электроприборах, включая радиоприемники, магнитолы, игрушки на дистанционном управлении и так далее. Типоразмер: D (LR20; R20)

Химический состав: щелочные

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