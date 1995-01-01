Батареи GP Super Alkaline являются надежными источниками питания и отличным выбором за свою цену. Превосходное время работы, срок хранения до 10 лет. Могут использоваться в различных портативных электроприборах, включая радиоприемники, магнитолы, игрушки на дистанционном управлении и так далее.
Типоразмер: D (LR20; R20)
Химический состав: щелочные
Напряжение 1.5 В
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