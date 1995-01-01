Батарейки GP Super AA, 4 шт.

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Код товара: УТ-00082043 Артикул: 7151 Код товара: УТ-00082043 Артикул: 7151 Тип батарейки AA (R6) В упаковке (штук) 4 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Батарейки Тип батарейки AA (R6) В упаковке (штук) 4 Описание Батареи GP Super Alkaline являются надежными источниками питания. Превосходное время работы, срок хранения до 10 лет. Могут использоваться в различных портативных приборах, включая фотовспышки, синхронизаторы, микрофоны, радиостанции, пульты дистанционного управления, детские игрушки, настенные часы и так далее. Типоразмер: АА ( R6; LR6; FR6 )

R6; LR6; FR6 Химический состав: щелочные

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