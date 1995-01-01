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Батарейки GP Super AA, 4 шт.

  • Super AA, 4 шт.
  • Super AA, 4 шт.
  • Super AA, 4 шт.
Код товара:УТ-00082043
Артикул:7151

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Батареи GP Super Alkaline являются надежными источниками питания. Превосходное время работы, срок хранения до 10 лет. Могут использоваться в различных портативных приборах, включая фотовспышки, синхронизаторы, микрофоны, радиостанции, пульты дистанционного управления, детские игрушки, настенные часы и так далее.

  • Типоразмер: АА (R6; LR6; FR6)
  • Химический состав: щелочные
  • Напряжение 1.5 В