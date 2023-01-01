Батареи GP Super Alkaline являются надежными источниками питания и отличным выбором за свою цену. Превосходное время работы, срок хранения до 10 лет. Могут использоваться в различных портативных электроприборах, включая радиоприемники, магнитолы, игрушки на дистанционном управлении и так далее.