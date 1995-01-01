Батарейка GP Super 9V (6LR61)

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Код товара: УТ-00070034 Артикул: 225 Код товара: УТ-00070034 Артикул: 225 Тип батарейки 9V (Крона) В упаковке (штук) 1 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Батарейки Тип батарейки 9V (Крона) В упаковке (штук) 1 Описание Батареи GP Super Alkaline являются надежными источниками питания и отличным выбором за свою цену. Превосходное время работы, срок хранения до 10 лет. Могут использоваться в различных портативных электроприборах, включая радиоприемники, магнитолы, игрушки на дистанционном управлении и так далее. Типоразмер: 9V (6LR61, «Крона»)

Химический состав: щелочная

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