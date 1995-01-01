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Батарейка GP Super 9V (6LR61)

  • Super 9V (6LR61)
  • Super 9V (6LR61)
  • Super 9V (6LR61)
Код товара:УТ-00070034
Артикул:225

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Батареи GP Super Alkaline являются надежными источниками питания и отличным выбором за свою цену. Превосходное время работы, срок хранения до 10 лет. Могут использоваться в различных портативных электроприборах, включая радиоприемники, магнитолы, игрушки на дистанционном управлении и так далее.

  • Типоразмер: 9V (6LR61, «Крона»)
  • Химический состав: щелочная
  • Напряжение 9 В