Батарейки GP Super AAA, 4 шт.

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Код товара: УТ-00082042 Артикул: 18489 Код товара: УТ-00082042 Артикул: 18489 Тип батарейки AAA (R03) В упаковке (штук) 4 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Батарейки Тип батарейки AAA (R03) В упаковке (штук) 4 Описание Батареи GP Super Alkaline являются надежными источниками питания. Превосходное время работы, срок хранения до 10 лет. Могут использоваться в различных портативных приборах, включая фотовспышки, синхронизаторы, микрофоны, радиостанции, пульты дистанционного управления, детские игрушки, настенные часы и так далее. Типоразмер: ААA ( R03; LR03; FR03 )

R03; LR03; FR03 Химический состав: щелочные

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