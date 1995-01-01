Батареи GP Super Alkaline являются надежными источниками питания.Превосходное время работы, срок хранения до 10 лет.Могут использоваться в различных портативных приборах, включая фотовспышки, синхронизаторы, микрофоны, радиостанции, пульты дистанционного управления, детские игрушки, настенные часы и так далее.
Типоразмер: ААA (R03; LR03; FR03)
Химический состав: щелочные
Напряжение 1.5 В
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