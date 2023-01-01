Описание

Аккумулятор GP 100AAAHC отличается высочайшей надежностью и мощным зарядом. Аккумулятор подходит для использования в аудио устройствах, детских игрушках, фототехнике, компьютерных мышках и клавиатурах, фонарях, микрофонах, диктофонах и других устройствах. В отличие от обычных батареек аккумуляторы держат напряжение (1.2 B) постоянным в течение всего времени работы, а не снижают его. Кроме того, они проработают в три раза дольше, чем обычные щелочные элементы питания. Аккумуляторы GP типоразмера ААА рассчитаны на 500 циклов заряд/разряд.

Принцип работы

NiMH-аккумуляторы не имеют “эффекта памяти”, вам не нужно полностью разряжать их перед зарядкой. При выборе зарядного устройства для NiMH-аккумуляторов следует ориентироваться на типоразмер и время заряда. Например, хорошим выбором в этом случае станет адаптер GP PowerBank PB420GS. После установки аккумуляторов в зарядное устройство загорятся световые индикаторы. PoweBank оснащен системами защиты от перегрева и скачков напряжения.

Безопасность

Не рекомендуется одновременно заряжать в одном адаптере аккумуляторы разных химических систем, производителей и типоразмера, если об этом не указано в инструкции. Запрещается нагревать аккумуляторы, разбирать, паять, бросать в огонь или глотать. Не давайте их детям в качестве игрушек. Аккумуляторы ААА производства GP Batteries соответствуют нормативам ГОСТ 12.2.007.12-88 и международным стандартам контроля качества ISO9001 и ISO14001.