Пайрекс Godox для вспышек серий QTII, QS, QSII, GSII
Код товара : УТ-00069767
Артикул : 27996
730 ₽
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Описание
Пайрекс (защитный прозрачный стеклянный колпак) для студийных вспышек Godox серий QTII, QS, QSII, GSII. Защищает импульсную лампу вспышки во время съемки, при замене световых модификаторов, а также во время транспортировки.