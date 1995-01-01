Защитный колпак Godox для QTIII, стеклянный
Код товара:УТ-00096128
Артикул:30287
Товар не найден
Описание
Запасной защитный колпак из жаропрочного прозрачного стекла с низким тепловым расширением. Предназначен для защиты импульсных лампу вспышек QT400IIIM, QT600IIIM, QT1200IIIM во время использования, хранения и транспортировки. Не влияет на цветовую температуру вспышки.
Характеристики:
- Совместимость: аккумуляторные вспышки Godox QT400IIIM, QT600IIIM, QT1200IIIM
- Посадочный диаметр: 70 мм
- Материал: стекло
- Размеры: 80 х 80 х 65 мм
- Размер упаковки: 95 х 95 х 95 мм
- Вес: 80 г
- Вес с упаковкой: 120 г