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Защитный колпак Godox для QTIII, стеклянный

  • для QTIII, стеклянный
  • для QTIII, стеклянный
  • для QTIII, стеклянный
Код товара:УТ-00096128
Артикул:30287

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Запасной защитный колпак из жаропрочного прозрачного стекла с низким тепловым расширением. Предназначен для защиты импульсных лампу вспышек QT400IIIM, QT600IIIM, QT1200IIIM во время использования, хранения и транспортировки. Не влияет на цветовую температуру вспышки.

Характеристики:

  • Совместимость: аккумуляторные вспышки Godox QT400IIIM, QT600IIIM, QT1200IIIM
  • Посадочный диаметр: 70 мм
  • Материал: стекло
  • Размеры: 80 х 80 х 65 мм
  • Размер упаковки: 95 х 95 х 95 мм
  • Вес: 80 г
  • Вес с упаковкой: 120 г