Защитный колпак Godox для QTIII, стеклянный

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Код товара: УТ-00096128 Артикул: 30287 Код товара: УТ-00096128 Артикул: 30287 Запасной защитный колпак из жаропрочного прозрачного стекла с низким тепловым расширением. Предназначен для защиты импульсных лампу вспышек QT400IIIM, QT600IIIM, QT1200IIIM во время использования, хранения и транспортировки. Не влияет на цветовую температуру вспышки. Товар не найден Задать вопрос Описание Запасной защитный колпак из жаропрочного прозрачного стекла с низким тепловым расширением. Предназначен для защиты импульсных лампу вспышек QT400IIIM, QT600IIIM, QT1200IIIM во время использования, хранения и транспортировки. Не влияет на цветовую температуру вспышки. Характеристики: Совместимость : аккумуляторные вспышки Godox QT400IIIM, QT600IIIM, QT1200IIIM

аккумуляторные вспышки Godox QT400IIIM, QT600IIIM, QT1200IIIM Посадочный диаметр: 70 мм

70 мм Материал: стекло

стекло Размеры: 80 х 80 х 65 мм

80 х 80 х 65 мм Размер упаковки: 95 х 95 х 95 мм

95 х 95 х 95 мм Вес: 80 г

80 г Вес с упаковкой: 120 г Видео Наш обзор

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