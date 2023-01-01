Пайрекс Godox GD-AD300PRO для AD300Pro матовый
Код товара : УТ-00069766
Артикул : 28476
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Описание
Пайрекс (защитный стеклянный колпак) Godox GD-AD300PRO предназначен для импульсного моноблока AD300Pro. Защищает импульсную лампу вспышки от повреждений во время смены световых модификаторов и во время транспортировки.