Godox XR TTL - компактный приемник для подключения вспышек Canon и Nikon к радиосистеме Godox X 2.4 ГГц. Он помогает собрать беспроводную световую схему с TTL-управлением, поддерживает быстрое сопряжение с триггерами X3 / X3 Pro и может использоваться для дистанционного управления затвором камеры при работе с X3 Pro.

Устройство рассчитано на работу в студии и на выезде: встроенный аккумулятор заряжается через USB-C, цветной дисплей упрощает настройку, а радиус передачи достигает примерно 100 м.

Характеристики:

Назначение: TTL-приемник для вспышек Canon и Nikon в системе Godox X

Совместимые вспышки: Canon 600EX-RT, 580EX II, 580EX, 430EX; Nikon SB900, SB910, SB5000, SB800

Рабочая частота: 2.4 ГГц

Дистанция передачи: около 100 м

Каналы / ID: 32 канала; ID OFF / 1-99

Группы: A-E

Аккумулятор: встроенный Li-ion 3.87 В / 1270 мАч / 4.915 Вт·ч

Количество срабатываний: примерно 84 000 при полной зарядке

Время зарядки / ожидания: около 2 ч 6 мин / около 41 ч

Экран: цветной TFT, 0.96"

Разъемы: USB-C для зарядки и обновления прошивки; 2.5 мм синхроразъем

Габариты: 53.5 x 42.5 x 41.6 мм

Вес: 65 г

Комплектация: