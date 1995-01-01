Приемник Godox XR TTL для Canon и Nikon
Код товара:УТ-00096132
Артикул:33262
Товар не найден
Описание
Godox XR TTL - компактный приемник для подключения вспышек Canon и Nikon к радиосистеме Godox X 2.4 ГГц. Он помогает собрать беспроводную световую схему с TTL-управлением, поддерживает быстрое сопряжение с триггерами X3 / X3 Pro и может использоваться для дистанционного управления затвором камеры при работе с X3 Pro.
Устройство рассчитано на работу в студии и на выезде: встроенный аккумулятор заряжается через USB-C, цветной дисплей упрощает настройку, а радиус передачи достигает примерно 100 м.
Характеристики:
- Назначение: TTL-приемник для вспышек Canon и Nikon в системе Godox X
- Совместимые вспышки: Canon 600EX-RT, 580EX II, 580EX, 430EX; Nikon SB900, SB910, SB5000, SB800
- Рабочая частота: 2.4 ГГц
- Дистанция передачи: около 100 м
- Каналы / ID: 32 канала; ID OFF / 1-99
- Группы: A-E
- Аккумулятор: встроенный Li-ion 3.87 В / 1270 мАч / 4.915 Вт·ч
- Количество срабатываний: примерно 84 000 при полной зарядке
- Время зарядки / ожидания: около 2 ч 6 мин / около 41 ч
- Экран: цветной TFT, 0.96"
- Разъемы: USB-C для зарядки и обновления прошивки; 2.5 мм синхроразъем
- Габариты: 53.5 x 42.5 x 41.6 мм
- Вес: 65 г
Комплектация:
- Приемник Godox XR
- Кабель USB-C