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Приемник Godox XR TTL для Canon и Nikon

  • XR TTL для Canon и Nikon
  • XR TTL для Canon и Nikon
  • XR TTL для Canon и Nikon
  • XR TTL для Canon и Nikon
  • XR TTL для Canon и Nikon
  • XR TTL для Canon и Nikon
  • XR TTL для Canon и Nikon
  • XR TTL для Canon и Nikon
  • XR TTL для Canon и Nikon
  • XR TTL для Canon и Nikon
  • XR TTL для Canon и Nikon
  • XR TTL для Canon и Nikon
  • XR TTL для Canon и Nikon
  • XR TTL для Canon и Nikon
  • XR TTL для Canon и Nikon
Код товара:УТ-00096132
Артикул:33262

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Godox XR TTL - компактный приемник для подключения вспышек Canon и Nikon к радиосистеме Godox X 2.4 ГГц. Он помогает собрать беспроводную световую схему с TTL-управлением, поддерживает быстрое сопряжение с триггерами X3 / X3 Pro и может использоваться для дистанционного управления затвором камеры при работе с X3 Pro.

Устройство рассчитано на работу в студии и на выезде: встроенный аккумулятор заряжается через USB-C, цветной дисплей упрощает настройку, а радиус передачи достигает примерно 100 м.

Характеристики:

  • Назначение: TTL-приемник для вспышек Canon и Nikon в системе Godox X
  • Совместимые вспышки: Canon 600EX-RT, 580EX II, 580EX, 430EX; Nikon SB900, SB910, SB5000, SB800
  • Рабочая частота: 2.4 ГГц
  • Дистанция передачи: около 100 м
  • Каналы / ID: 32 канала; ID OFF / 1-99
  • Группы: A-E
  • Аккумулятор: встроенный Li-ion 3.87 В / 1270 мАч / 4.915 Вт·ч
  • Количество срабатываний: примерно 84 000 при полной зарядке
  • Время зарядки / ожидания: около 2 ч 6 мин / около 41 ч
  • Экран: цветной TFT, 0.96"
  • Разъемы: USB-C для зарядки и обновления прошивки; 2.5 мм синхроразъем
  • Габариты: 53.5 x 42.5 x 41.6 мм
  • Вес: 65 г

Комплектация:

  • Приемник Godox XR
  • Кабель USB-C