Godox XR S TTL - приемник для вспышек Sony, предназначенная для включения совместимых накамерных вспышек в радиосистему Godox X. Приемник поддерживает TTL-работу, быстрое сопряжение с X3 / X3 Pro и удобен для смешанных беспроводных схем.

Модель использует встроенный аккумулятор, USB-C для зарядки и обновления, цветной дисплей и радиоканал 2.4 ГГц с дальностью примерно до 100 м.

Характеристики:

Назначение: TTL-приемник для вспышек Sony в системе Godox X

Совместимые вспышки: Sony HVL-F60M, HVL-F60RM2, работа в TTL-режиме

Рабочая частота: 2.4 ГГц

Дистанция передачи: около 100 м

Каналы / ID: 32 канала; ID OFF / 1-99

Группы: A-E

Аккумулятор: встроенный Li-ion 3.87 В / 1270 мАч / 4.915 Вт·ч

Количество срабатываний: примерно 84 000 при полной зарядке

Время зарядки / ожидания: около 2 ч 6 мин / около 41 ч

Экран: цветной TFT, 0.96"

Разъемы: USB-C для зарядки и обновления прошивки; 2.5 мм синхроразъем

Габариты: 53.5 x 42.5 x 41.6 мм

Вес: 65 г

Комплектация: