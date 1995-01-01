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Приемник Godox XR S TTL для Sony

  • XR S TTL для Sony
  • XR S TTL для Sony
  • XR S TTL для Sony
  • XR S TTL для Sony
  • XR S TTL для Sony
  • XR S TTL для Sony
  • XR S TTL для Sony
  • XR S TTL для Sony
  • XR S TTL для Sony
  • XR S TTL для Sony
  • XR S TTL для Sony
  • XR S TTL для Sony
  • XR S TTL для Sony
  • XR S TTL для Sony
  • XR S TTL для Sony
Код товара:УТ-00096131
Артикул:33263

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Godox XR S TTL - приемник для вспышек Sony, предназначенная для включения совместимых накамерных вспышек в радиосистему Godox X. Приемник поддерживает TTL-работу, быстрое сопряжение с X3 / X3 Pro и удобен для смешанных беспроводных схем.

Модель использует встроенный аккумулятор, USB-C для зарядки и обновления, цветной дисплей и радиоканал 2.4 ГГц с дальностью примерно до 100 м.

Характеристики:

  • Назначение: TTL-приемник для вспышек Sony в системе Godox X
  • Совместимые вспышки: Sony HVL-F60M, HVL-F60RM2, работа в TTL-режиме
  • Рабочая частота: 2.4 ГГц
  • Дистанция передачи: около 100 м
  • Каналы / ID: 32 канала; ID OFF / 1-99
  • Группы: A-E
  • Аккумулятор: встроенный Li-ion 3.87 В / 1270 мАч / 4.915 Вт·ч
  • Количество срабатываний: примерно 84 000 при полной зарядке
  • Время зарядки / ожидания: около 2 ч 6 мин / около 41 ч
  • Экран: цветной TFT, 0.96"
  • Разъемы: USB-C для зарядки и обновления прошивки; 2.5 мм синхроразъем
  • Габариты: 53.5 x 42.5 x 41.6 мм
  • Вес: 65 г

Комплектация:

  • Приемник Godox XR S
  • Кабель USB-C