Приемник Godox XR S TTL для Sony
Код товара:УТ-00096131
Артикул:33263
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Описание
Godox XR S TTL - приемник для вспышек Sony, предназначенная для включения совместимых накамерных вспышек в радиосистему Godox X. Приемник поддерживает TTL-работу, быстрое сопряжение с X3 / X3 Pro и удобен для смешанных беспроводных схем.
Модель использует встроенный аккумулятор, USB-C для зарядки и обновления, цветной дисплей и радиоканал 2.4 ГГц с дальностью примерно до 100 м.
Характеристики:
- Назначение: TTL-приемник для вспышек Sony в системе Godox X
- Совместимые вспышки: Sony HVL-F60M, HVL-F60RM2, работа в TTL-режиме
- Рабочая частота: 2.4 ГГц
- Дистанция передачи: около 100 м
- Каналы / ID: 32 канала; ID OFF / 1-99
- Группы: A-E
- Аккумулятор: встроенный Li-ion 3.87 В / 1270 мАч / 4.915 Вт·ч
- Количество срабатываний: примерно 84 000 при полной зарядке
- Время зарядки / ожидания: около 2 ч 6 мин / около 41 ч
- Экран: цветной TFT, 0.96"
- Разъемы: USB-C для зарядки и обновления прошивки; 2.5 мм синхроразъем
- Габариты: 53.5 x 42.5 x 41.6 мм
- Вес: 65 г
Комплектация:
- Приемник Godox XR S
- Кабель USB-C