Описание

Ключевые особенности

Совместимость с камерами Sony с режимом TTL

Совместимость с беспроводной радиосистемой Godox X с частотой 2,4 ГГц

Эффективно и надежно запускает вспышки на расстоянии до 100 метров

Поддерживает высокоскоростную синхронизацию до 1/8000 секунды

16 групп, 32 канала, 99 ID

Режимы стробоскопической вспышки и синхронизации по первой и второй шторке S1/S2

Режим Dental Mode для стоматологической макросъемки

Компенсация экспозиции вспышки

Управление пилотным светом

Автосохранение настроек через 2 секунды после последней операции

Большой ЖК-дисплей с отключаемой подсветкой

Подключение по Bluetooth для дистанционного управления через приложение Godox Flash

Порт синхронизации jack 2,5 мм для запуска через синхрокабель

Порт USB Type-C для обновления встроенного ПО

Работает от двух батареек типа АА

Пульт-радиосинхронизатор Godox XproII-S+ позволяет синхронизировать фотокамеру Sony и вспышки Godox со встроенной системой Godox X 2.4G. С его помощью можно дистанционно запускать одну или несколько вспышек, настраивать параметры, создавать профессиональные световые схему из множества студийных, аккумуляторных и / или накамерных вспышек. Синхронизатор может использоваться с различными моделями фотокамер Sony (с режимом TTL), а также с камерами, снабженными гнездом PC для синхронизации.

Надежный запуск и множество настроек

Совместимый с беспроводной радиосистемой Godox X с частотой 2,4 ГГц, радиосинхронизатор XProII S+ позволяет эффективно и надежно запускать вспышки на расстоянии до 100 метров, удаленно регулировать режим вспышки, выходную мощность, пилотный моделирующий свет и многое другое. Godox XproII S+ совместим с системой TTL от Sony, включая поддержку высокоскоростной синхронизации до 1/8000 секунды.

В дополнение к базовым режимам ручного управления и TTL доступны и другие настройки, включая функцию стробоскопа. Также возможно установить синхронизацию по первой или второй шторке S1/S2 в оптическом режиме. Кроме того, пользователи могут настроить компенсацию экспозиции вспышки от -3 до 3 EV, управлять настройкой масштабирования и многими другими функциями.

16 групп, 32 канала, 99 ID

В распоряжении радиосинхронизатора предоставлены 16 групп и 32 канала, чтобы выбрать наименее занятую частоту без помех и запустить одну вспышку или вспышки, объединенные в общую группу. Для удобства настройки групп и каналов могут задаваться 99 беспроводных идентификаторов ID. Наиболее помехоустойчивый канал и ID может быть найден функцией сканирования, что особенно важно на площадке, где работает несколько фотографов.

Портативность и легкость управления

Несмотря на компактные размеры, пульт-радиосинхронизатор Godox XproII S+ обладает большим ЖК дисплеем, диском-мультиселектором, 5 кнопками групп и 4 функциональными кнопками, которые обеспечивают быстроту и легкость настройки. На панели управления также присутствует кнопка «Тест/Спуск затвора» для тестового запуска и другие кнопки управления. Обновление прошивки синхронизатора осуществляется через разъем USB-type С, рядом с которым присутствует гнездо jack 2,5 мм для запуска через синхрокабель.

Совместная работа с экспонометром Sekonic

Благодаря совместной работе XProII и Sekonic L-858, параметры вспышки можно регулировать непосредственно на экспонометре. В этом случае Godox XproII S+ передаст только сигнал для запуска ведомого устройства.

Приложение Godox Flash

XproII оснащен модулем Bluetooth, благодаря которому параметры освещения можно легко настроить прямо на мобильный устройствах c операционной системой iOS/Android (смартфонах или планшетах). Приложение Godox Flash имеет понятный пользовательский интерфейс, чтобы работа со вспышками стала еще проще.

Система быстрой блокировки

Радиосинхронизатор XproII S+ устанавливается в «башмак» фотокамеры и фиксируется с помощью системы блокировки. Такое крепление гарантирует, что беспроводной радиосинхронизатор остается надежно закрепленным на горячем башмаке.

Режим Dental Mode

Модель Godox XproII S+ имеет специальный стоматологический режим Dental Mode, который можно включить в меню синхронизатора. Данный режим автоматически оптимизирует экспозицию вспышки под задачи стоматологической макросъемки и обеспечивает более стабильную передачу сигнала.

Функция активации моделирующего света

Godox XproII S+ позволяет управлять пилотным светом подключенных источников. С помощью функции активации моделирующего света можно включить или выключить пилотный свет, изменить его яркость в процентном соотношении (10% - 100%) вручную или в автоматическом режиме PROP (яркость меняется в зависимости от установленной мощности импульса вспышки).

Режим SHOOT: один фотограф и несколько фотографов

Настройка режима SHOOT позволит нескольким фотографам установить свои собственные настройки и работать на одной площадке с одной группой вспышек. В отличие от режима «один фотограф», когда пульт-радиосинхронизатор отправляет параметры на ведомые устройства только при их изменении, в режиме «несколько фотографов» параметры будут посылаться каждый раз при запуске.

Функция TCM

Функция TCM позволяет нажатием одной клавиши перевести радиосинхронизатор из режима TTL в мануальный режим М, скопировав настройки, с которыми вспышки отработали на предыдущем срабатывании. Эта функция помогает быстро получить правильное значение экспозиции и создать необходимую световую экспозицию.

Режим «центральный контакт»

При включении режима «центральный контакт», режимы TTL и HSS становятся недоступны, а скорость серийной съемки может быть значительно увеличена за счет уменьшения интервала между каждым импульсом вспышки.

Питание

Godox XproII S+ работает от двух батареек типа АА наиболее доступного типоразмера – их легко заменить прямо во время съемки.