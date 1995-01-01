Ключевые особенности

Беспроводная радиосистема Godox X с частотой 2,4 ГГц

Эффективно и надежно запускает вспышки на расстоянии до 100 метров

Поддерживает высокоскоростную синхронизацию до 1/8000 секунды

16 групп, 32 канала, 99 ID

Компенсация экспозиции вспышки

Управление пилотным светом

Автосохранение настроек через 2 секунды после последней операции

Большой ЖК-дисплей с отключаемой подсветкой

Подключение по Bluetooth для управления через мобильное приложение Godox Flash

Порт синхронизации jack 2.5 мм для запуска через синхрокабель

Порт USB Type-C для обновления встроенного ПО

Работает от двух батареек типа АА

Пульт-радиосинхронизатор Godox XproII-C позволяет синхронизировать фотокамеру Canon и вспышки Godox со встроенной системой Godox X 2.4G. С его помощью можно дистанционно запускать одну или несколько вспышек, настраивать параметры, создавать профессиональные световые схему из множества студийных, аккумуляторных и / или накамерных вспышек.

Надежный запуск и множество настроек

Радиосинхронизатор XProII позволяет эффективно и надежно запускать вспышки на расстоянии до 100 метров, удаленно регулировать режим вспышки, выходную мощность, включать и выключать пилотный свет и многое другое.

В дополнение к базовым режимам TTL и ручного управления также доступны и другие режимы, включая стробоскопическую вспышку. Также возможно установить синхронизацию по первой или второй шторке S1/S2 в оптическом режиме. Кроме того, пользователи могут настроить компенсацию экспозиции вспышки от -3 до 3 EV, управлять настройкой зума (для накамерных вспышек с зум-рефлекторами) и многим другим. К примеру, поддерживается сохранение настроек мощности при переходе из TTL в ручной режим, что позволяет фотографу быстро сориентироваться и внести свои изменения вместо долгого подбора подходящей мощности наобум.

16 групп, 32 канала, 99 ID

В распоряжении радиосинхронизатора имеются 32 канала, что позволяет выбрать наименее занятую частоту: вручную или с помощью автоматического сканирования. В дополнение к каналам также доступно 99 цифровых идентификаторов ID, которые также позволяют избежать помех при одновременном использовании нескольких систем Godox X на соседних площадках. Вспышки могут объединятся в 16 групп с раздельными настройками для каждой – для создания очень сложных световых схем.

Режим SHOOT: один фотограф, несколько фотографов

Настройка режима SHOOT позволит нескольким фотографам одновременно работать на площадке с одними и теми же вспышками, используя при этом разные настройки. В отличие от режима «один фотограф», когда пульт-радиосинхронизатор отправляет параметры на ведомые устройства только при их изменении, в режиме «несколько фотографов» параметры будут посылаться каждый раз при запуске.

Совместная работа с экспонометром Sekonic

Благодаря совместной работе XProII и Sekonic L-858 ваш рабочий процесс выйдет на новый уровень. В L-858 встроен модуль системы управления Godox 2.4G, поэтому вы можете регулировать параметры вспышки непосредственно на L-858 после замера, добиваясь более точных результатов.

Быстросъемный фиксатор

Пульт-радиосинхронизатор XproII оснащен быстросъемным замком для фиксации в башмаке камеры. Простым нажатием на рычажок вы можете легко зафиксировать его: удобно, быстро, надежно.

Режим «центральный контакт»

При включении режима «центральный контакт», режимы TTL и HSS становятся недоступны, зато скорость серийной съемки может быть значительно увеличена – уменьшаются интервалы между импульсами вспышки.

Портативность и легкость управления

Не смотря на компактные размеры, пульт-радиосинхронизатор Godox XproII обладает большим ЖК дисплеем, диском-мультиселектором, 5 кнопками групп и 4 функциональными кнопками, которые обеспечивают быстроту и легкость настройки. На панели управления также присутствует кнопка «Тест» для тестового запуска и другие кнопки управления. Обновление прошивки синхронизатора осуществляется через разъем USB Type С, рядом с которым присутствует гнездо jack 2.5 мм для синхронизации с камерой через PC порт и синхрокабель.

Инновационная функция Godox TCM обеспечивает удобство и высокую скорость работы. Сделайте первый снимок в режиме TTL, затем перейдите в ручной режим – параметры мощности сохранятся. Буквально за секунду вы создадите себе точку отсчета, от которой уже можно будет отталкиваться, увеличивая или уменьшая мощность отдельных групп вспышек.

Приложение Godox Flash

Пульт XproII оснащен большим экраном для своего класса устройств, однако он, конечно, не сравнится с размерами и удобством сенсорных экранов современных планшетов и смартфонов. Установите бесплатное приложение Godox Flash с простым и понятным интерфейсом на устройства iOS или Android, чтобы управлять осветителями по Bluetooth.

Питание

Godox XproII работает от двух батареек распространенного типоразмера АА – их легко заменить прямо во время съемки.