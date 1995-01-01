Godox X5N выполняет 2 функции. Во-первых, это модуль с контактами и магнитным креплением для вспышки Godox iT32, позволяющий установить ее на камеру. Во-вторых, отдельно от вспышки – это синхронизатор системы Godox X, который может дистанционно «поджигать» не только iT32, но и другие вспышки этой системы, включая накамерные, выносные аккумуляторные и студийные моноблоки. Из-за отсутствия экрана настроить X5 на управление другими вспышками, не имея под рукой iT32, будет сложно, но в принципе это возможно. Если вспышка находится в группе А, то также возможно дистанционное управление мощностью / компенсация экспозиции (FEL), в остальных группах доступна только синхронизация импульса.

Godox X5 с установленной Godox iT32 поддерживает все основные режимы работы: авто (TTL), ручной (М), стробоскоп, высокоскоростная синхронизация до 1/8000 с (HSS).

Когда вспышка снимается с синхронизатора, она автоматически переходит в режим дистанционного управления, это не требуется переключать вручную. Кнопки «+» и «-» на синхронизаторе делают энергию импульса больше или меньше. Длительное нажатие на «+» переключает режимы между ручным и авто. Дальность действия составляет около 20 м в условиях прямой линии видимости, без препятствий.

Питание: встроенный аккумулятор синхронизатора Godox X5 может заряжаться только от вспышки Godox iT32. При соединении с ней он заряжается до 100% приблизительно за 3 часа. Других вариантов зарядки не предусмотрено.

Характеристики