Радиосинхронизатор Godox X3Pro S для Sony
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Описание
Godox X3Pro — пульт-радиосинхронизатор нового поколения. По компактности он идеально сочетается с современными беззеркальными камерами, а цветной сенсорный дисплей выводит управление вспышками на новый уровень. Пульт работает во все той же системе радиоуправления Godox X 2.4 ГГц, поэтому совместим со всеми приборами этой системы, выпущенными с 2015 года. Вспышки без встроенного приемника можно подключить через ресиверы Godox X1-R или XR; более того, он может управлять и более ранними ресиверами типа XT-16 (установка канала синхронизации для них описана в инструкции). Большой экран (2.4") отображает параметры четырёх групп одновременно, также возможно управление с телефона или планшета, подключенного по Bluetooth (приложение Godox Flash) к приложению. Всего поддерживается до 16 отдельных групп вспышек (A-F + 0-9), 32 канала и 99 цифровых ID.
Функция TCM: при переходе из автоматического (TTL) режима в ручной текущие настройки мощности приборов сохраняются, чтобы можно было отталкиваться от них в дальнейшем. Сложные конфигурации сохраняются и вызываются мгновенно – профессиональный уровень управления в компактном форм-факторе.
При синхронизации со вспышками прибор может работать в одном из трех режимов:
- One-shoot mode: в режимах M и Multi вспышкам передается только сигнал на срабатывание (они были настроены предварительно). Экономит энергию, когда вы работаете в студии один.
- All-shoot mode: при каждом нажатии на спуск трансмиттер передает все параметры + сигнал на срабатывание. Таким образом сразу несколько фотографов могут фотографировать одну и ту же сцену (модель), используя одни и те же вспышки, при этом у каждого будут индивидуальные настройки приборов.
- L-858 mode: все настройки вспышек управляются с экспонометра (флэшметра) Sekonic L-858, подключенного к Godox X3Pro. ТРанмиттер отправляет только сигнал на срабатывание.
Цветовая индикация групп
Каждая группа имеет свой цвет для удобства идентификации издалека: при использовании новейших вспышек и студийных приборов Godox с цветными экранами вы сможете понять, к какой группе они относятся, даже за несколько метров от прибора. Например, А – красный, B – зеленый, С – синий и так далее.
Работа с интерфейсом
Основной экран выводит до 4 групп вспышек, которые прокручиваются свайпами по экрану или вращением диска. Касанием («тапом») отдельной группы вы переходите на экран управления группы
Дистанционный спуск затвора, интервальная съемка
Godox X3Pro подключается к камере либо по синхрокабелю (продается отдельно), либо дистанционно – через ресивер Godox XR (и синхрокабель). После чего возможно несколько вариантов: покадровая съемка, серийная съемка, съемка с длинной выдержкой и съемка с заданными интервалами. интервальная
Характеристики
- Источник питания: литий-ионный аккумулятор 3.87В 2930 мАч (11.34 Втч)
- Время зарядки: ≈ 2ч
- Время работы в режиме ожидания: ≈ 35 дней
- TTL авто: поддерживается
- Ручной режим вспышки: поддерживается
- Стробоскопическая вспышка: поддерживается
- Высокоскоростная синхронизация: поддерживается (X3Pro F: устанавливается на камере)
- Синхронизация по передней шторке: поддерживается (X3Pro F: устанавливается на камере)
- Синхронизация по задней шторке: поддерживается (X3Pro S/N/F/O: устанавливается на камере)
- Компенсация экспозиции вспышки: +3EV, с шагом 1/3 EV
- Звуковая сигнализация: есть, вкл. / выкл.
- Настройка Zoom (с совместимыми вспышками): поддерживается, авто или вручную, от 24 до 200 мм
- Функция TCM: есть
- Обновление прошивки: через порт USB Type-C
- Функция памяти: настройки сохраняются через 2 секунды после последней операции и восстанавливаются после перезапуска
- Дисплей: 2.4" сенсорный ЖК-дисплей
- Дальность действия: до 100 м (прямая линия видимости, без радиопомех и препятствий)
- Встроенный беспроводной модуль: 2.4 ГГц (проприетарная система) + Bluetooth
- Каналы: 32
- Беспроводные идентификаторы: OFF / 01-99
- Группы: A-F, 0-9
- Подсветка автофокуса: есть, ИК
- Размеры: 54 х 66 х 41 мм
- Вес нетто: ≈ 103 г
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