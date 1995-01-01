Описание

Одно прикосновение

Почувствуйте легкость управления кончиками пальцев. Легко перемещайтесь по удобному интерфейсу X3 простым движением руки и прикосновением. Повысьте эффективность рабочего процесса благодаря интуитивно понятному управлению и поддержке различных режимов работы вспышки.

OLED-экран с высокой четкостью

Яркий высококонтрастный сенсорный OLED-экран с высокой частотой обновления обеспечивает невероятные впечатления от управления. X3 идеально подходит для использования как в помещении, так и на улице в условиях яркого солнечного света или недостаточной освещенности. Вы можете легко регулировать яркость экрана в зависимости от окружающего освещения с помощью простого свайпа.

Быстрая настройка

Оцените удобство пульта-радиосинхронизатора X3 благодаря функции TCM, позволяющей мгновенно и без усилий передавать параметры экспозиции из режима TTL в ручной режим. Наслаждайтесь удобством быстрой смены режима, позволяющей легко адаптироваться к различным условиям съемки.

Надежное крепление

Пульт-радиосинхронизатор X3 оборудован надежным креплением, обеспечивающим удобство и максимальную надежность установки. Попрощайтесь с хлопотами при подготовке к съемке. Устройство легко устанавливается в горячий башмак, поэтому вы можете сосредоточиться на съемке, а не на настройке.

Легкое подключение

Используя передовую систему беспроводного управления Godox Wireless X, работающую на частоте 2,4 ГГц, X3 обеспечивает легкое и надежное управление вашими осветительными приборами Godox. Функция сканирования свободного канала предотвращает помехи от других пользователей, работающих рядом. Кроме того, особое внимание заслуживает функция беспроводной синхронизации. Одним нажатием кнопки можно легко подключить X3 к нашей новой ретро-вспышке.

Ваши снимки, ваши правила

С X3 вы можете управлять осветительными приборами так, как вам удобно. Используйте интуитивно понятный сенсорный экран или привычные кнопки с тактильной отдачей. Стильный и современный сенсорный экран с продуманным пользовательским интерфейсом позволяет легко настраивать значения параметров и выбирать режимы. А в холодное время года можно снимать в перчатках, легко регулируя параметры с помощью кнопок на боковой стороне корпуса.

Встроенный аккумулятор​

Оснащенный литиевым аккумулятором, X3 всегда готов к работе. Благодаря разъему USB-C, встроенный аккумулятор быстро заряжается от 0 до 100 % всего за 2 часа. Через разъем USB-C можно также легко обновлять прошивку.

Характеристики:

Питание: встроенный а ккумулятор 3.7В / 850 мАч

ккумулятор 3.7В / 850 мАч Время зарядки: 2 часа

2 часа Время работы в режиме ожидания: ≈ 7 дней

≈ 7 дней TTL автовспышка: Есть

Есть Ручной режим вспышки: Есть

Есть Стробоскопическая вспышка: Есть

Есть Высокоскоростная синхронизация: Есть

Есть Синхронизация по передней шторке: Есть

Есть Синхронизация по задней шторке: Есть

Есть Компенсация экспозиции вспышки: +3EV, с шагом 1/3 EV

+3EV, с шагом 1/3 EV Моделирующая лампа вспышки: Управление моделирующей лампой с помощью синхронизатора

Управление моделирующей лампой с помощью синхронизатора Звуковая индикация: Управление звуковой индикацией при срабатывании вспышки

Управление звуковой индикацией при срабатывании вспышки Настройка ZOOM: Регулировка значения ZOOM передатчиком автоматически или вручную от 24 до 200 мм

Регулировка значения ZOOM передатчиком автоматически или вручную от 24 до 200 мм Функция TCM: Преобразование значения мощности режима TTL в значение мощности для режима M

Преобразование значения мощности режима TTL в значение мощности для режима M Обновление прошивки: Обновление через порт USB Type-C

Обновление через порт USB Type-C Функция памяти: Настройки сохраняются через 2 секунды после последней операции и восстанавливаются после перезапуска

Настройки сохраняются через 2 секунды после последней операции и восстанавливаются после перезапуска Дисплей: Сенсорный ЖК-дисплей с регулировкой яркости подсветки

Сенсорный ЖК-дисплей с регулировкой яркости подсветки Дистанция срабатывания: (приблизительно) 0-100 м

0-100 м Встроенный беспроводной модуль: 2.4 ГГц

2.4 ГГц Каналы: 32

32 Беспроводные идентификаторы: OFF / 01-99

OFF / 01-99 Группы: A-F, 0-9

A-F, 0-9 Размеры: 41 х 47 х 39 мм

41 х 47 х 39 мм Вес: 48 г

Комплектация: