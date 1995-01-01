Пульт-радиосинхронизатор Godox X3-L совместим с камерами Leica и предназначен для дистанционного управления вспышками с функцией TTL. С помощью X3-L можно настроить параметры и дистанционно управлять группой из импульсных источников Godox, оснащенных беспроводной системой Godox X 2,4 ГГц: накамерными вспышками, аккумуляторными моноблоками, студийными вспышками и ретро-вспышками.

Новый пульт Godox X3 соответствует потребностями современного пользователя: в удобстве управления - за счет сенсорного дисплея, а в минимизации габаритов техники - благодаря легкому весу (всего 48 г) и компактным размерам (4.1 х 4.7 х 3.9 см).

Сенсорное или тактильное управление

Радиосинхронизатор позволяет управлять настройками с помощью интуитивно понятного сенсорного экрана, либо с помощью привычных кнопок на боковой стороне устройства.

Яркий ЖК-дисплей с продуманным пользовательским интерфейсом позволяет легко настраивать значения параметров и выбирать режимы, а также регулировать яркость подсветки.Тактильное управление устройством может быть полезно для работы с пультом в холодное время года без необходимости снимать перчатки.

16 групп, 32 канала, 99 ID

В распоряжении радиосинхронизатора предоставлены 16 групп (A-F, 0-9) и 32 канала, чтобы выбрать наименее занятую частоту без помех и запустить одну вспышку или вспышки, объединенные в общую группу. Для удобства настройки групп и каналов могут задаваться 99 беспроводных идентификаторов ID. Наиболее помехоустойчивый канал и ID может быть найден функцией сканирования свободного канала, что особенно важно на площадке, где работает несколько фотографов.

Режимы работы вспышки: M, TTL, Multi.

Синхронизатор позволяет управлять вспышками в автоматическом режиме TTL, ручном M (группы A-E – TTL/М, группы F-9 – только M), а также в стробоскопическом режиме Multi.

В автоматическом режиме TTL с помощью настройки компенсации экспозиции вспышки (FEC) можно регулировать мощность импульса одной или одновременно нескольких групп.

В ручном режиме М необходимо вручную установить мощность импульса для каждой группы отдельно от минимального (1/128, 1/256, 1/512 или 3.0, 2.0, 1.0) до максимального (1/1 или 10).

В стробоскопическом режиме Multi можно быстро настроить мощность, количество и частоту вспышек для определенной группы или нескольких групп (A/B/C/D/E).

Функция беспроводного управления и синхронизации

Совместимый с беспроводной радиосистемой Godox X с частотой 2,4 ГГц, радиосинхронизатор X3 позволяет эффективно и надежно запускать вспышки на расстоянии до 100 метров, удаленно регулировать режим вспышки, выходную мощность, зум, пилотный моделирующий свет и многое другое.

Godox X3 совместим с системой TTL от Leica, включая поддержку высокоскоростной синхронизации до 1/8000 секунды. Также возможно установить синхронизацию по первой или второй шторке S1/S2 в оптическом режиме. Радиосинхронизатор X3 оснащен функцией беспроводной синхронизации для управления ретро-вспышками, которые поддерживают функцию TTL, например Godox Lux Master.

Функция активации моделирующего света

Godox X3 позволяет управлять пилотным светом подключенных источников. С помощью функции активации моделирующего света можно включить или выключить пилотный свет, изменить его яркость в процентном соотношении (10% - 100%) вручную или в автоматическом режиме PROP (яркость меняется в зависимости от установленной мощности импульса вспышки).

Режим SHOOT: один фотограф и несколько фотографов

Настройка режима SHOOT позволит нескольким фотографам установить свои собственные настройки и работать на одной площадке с одной группой вспышек. В отличие от режима «один фотограф», когда пульт-радиосинхронизатор отправляет параметры на ведомые устройства только при их изменении, в режиме «несколько фотографов» параметры будут посылаться каждый раз при запуске.

Функция TCM

Функция TCM позволяет нажатием одной клавиши перевести радиосинхронизатор из режима TTL в мануальный режим М, скопировав настройки, с которыми вспышки отработали на предыдущем срабатывании. Эта функция помогает зафиксировать полученное в режиме TTL значение экспозиции для дальнейшего проведения съемки с одинаковыми настройками.

Удобное крепление

Пульт-радиосинхронизатор X3 оборудован надежным креплением, обеспечивающим удобство и максимальную надежность фиксации. Устройство легко и быстро устанавливается в горячий башмак и снимается нажатием кнопки.

Питание и обновление прошивки

Пульт работает от встроенного аккумулятора 3.7В 850мАч, который заражается через порт USB-C с помощью комплектного кабеля длиной 80 см (время зарядки всего около 2 часов). Также через порт USB Type-C доступно обновление прошивки устройства.

Особенности:

Совместимость с камерами Leica с режимом TTL

Тактильное и сенсорное управление

Компактные размеры (41 х 47 х 39 мм) и малый вес (всего 48 г)

Совместимость с беспроводной радиосистемой Godox X с частотой 2,4 ГГц

Функция беспроводной синхронизации для управления ретро-вспышками с E-TTLII

Дистанция запуска подключенных источников импульсного света приблизительно до 100 метров

Поддерживает высокоскоростную синхронизацию до 1/8000 секунды

16 групп, 32 канала, 99 ID

Режимы стробоскопической вспышки и синхронизации по первой и второй шторке S1/S2

Компенсация экспозиции вспышки +3EV с шагом 1/3 EV

Функция TCM для преобразования настроек из режима TTL в M

Управление пилотным светом

Автосохранение настроек через 2 секунды после последней операции

Сенсорный ЖК-дисплей с регулируемой яркостью подсветки

Порт USB Type-C для зарядки и обновления встроенного ПО

Питание от встроенного аккумулятора

Удобное крепление с кнопкой

Характеристики:

Модель: Godox X3-L TTL

Godox X3-L TTL Совместимые камеры: Leica (с режимом TTL)

Управление экспозицией вспышки

TTL автовспышка: Да

Да Ручной режим вспышки: Да

Да Стробоскопическая вспышка: Да

Функции

Высокоскоростная синхронизация: Да

Да Синхронизация по передней шторке: Да

Да Синхронизация по задней шторке: Да

Да Компенсация экспозиции вспышки: +3EV, с шагом 1/3 EV

+3EV, с шагом 1/3 EV Моделирующая лампа вспышки: Управление моделирующей лампой с помощью синхронизатора

Управление моделирующей лампой с помощью синхронизатора Звуковая индикация: Управление звуковой индикацией при срабатывании вспышки

Управление звуковой индикацией при срабатывании вспышки Настройка ZOOM: Регулировка значения ZOOM передатчиком автоматически или вручную от 24 до 200 мм

Регулировка значения ZOOM передатчиком автоматически или вручную от 24 до 200 мм Функция TCM: Преобразование значения мощности режима TTL в значение мощности для режима M

Преобразование значения мощности режима TTL в значение мощности для режима M Обновление прошивки: Обновление через порт USB Type-C

Обновление через порт USB Type-C Функция памяти: Настройки сохраняются через 2 секунды после последней операции и восстанавливаются после перезапуска

Беспроводная вспышка

Дистанция срабатывания (приблизительно): 0-100 м

0-100 м Встроенный беспроводной модуль: 2.4ГГц

2.4ГГц Каналы: 32

32 Беспроводные идентификаторы: OFF/01-99

OFF/01-99 Группы: A-F, 0-9

Другое

Дисплей: Сенсорный ЖК-дисплей с регулировкой яркости подсветки

Сенсорный ЖК-дисплей с регулировкой яркости подсветки Источник питания: Аккумулятор 3.7В 850мАч

Аккумулятор 3.7В 850мАч Время зарядки: ≈2ч

≈2ч Время работы в режиме ожидания: ≈7 дней

≈7 дней Рабочий диапазон частот: 2412,99 МГц-2464,49 МГц

2412,99 МГц-2464,49 МГц Максимальная мощность передатчика: 9,52 дБм

9,52 дБм Размеры: 41 х 47 х 39 мм

41 х 47 х 39 мм Вес нетто: 48 г

48 г Размер упаковки: 131 х 106 х 64 мм

131 х 106 х 64 мм Вес с упаковкой: 270 г

Комплектация: