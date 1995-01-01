Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Радиосинхронизатор Godox X2T-S TTL для Sony

  • X2T-S TTL для Sony
  • X2T-S TTL для Sony
  • X2T-S TTL для Sony
  • X2T-S TTL для Sony
  • X2T-S TTL для Sony
  • X2T-S TTL для Sony
  • X2T-S TTL для Sony
  • X2T-S TTL для Sony
  • X2T-S TTL для Sony
  • X2T-S TTL для Sony
  • X2T-S TTL для Sony
  • X2T-S TTL для Sony
  • X2T-S TTL для Sony
  • X2T-S TTL для Sony
  • X2T-S TTL для Sony
  • X2T-S TTL для Sony
  • X2T-S TTL для Sony
Код товара:УТ-00051178
Артикул:27380

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Пульт-радиосинхронизатор Godox X2T-S TTL совместим с фотоаппаратами Sony, работает в системе Godox X на частоте 2.4 ГГц. Пульт-радиосинхронизатор может запускать одну или несколько вспышек Godox (5 групп, 32 канала, 99 идентификационных номеров), избегая при этом помех от других беспроводных систем. Функция сканирования поможет автоматически найти свободную и наиболее подходящую радиочастоту.

Управление радиосинхронизатором осуществляется при помощи крупных кнопок, расположенных на корпусе: сверху находятся кнопки для быстрого переключения между группами и тестовая кнопка, а на лицевой части — функциональные кнопки, в нижней части корпуса - колесо управления.

Вы можете управлять такими функциями вспышки, как режимы, мощность, пилотный свет, высокоскоростная синхронизация 1/8000 с, срабатывание по передней или задней шторке, включение и выключение звукового сигнала вспышек Godox и др.

Установленные настройки отображаются на большом жидкокристаллическом дисплее с яркой подсветкой, которая автоматически включается при нажатии кнопок и гаснет если устройство не используется в течение 10 секунд. Если устройство не используется в течение минуты, оно запоминает последние установленные настройки и уходит в «спящий режим». Для экономии заряда батереи подсветку дисплея можно отключить.

Приложение GodoxPhoto для управления с мобильных устройств совместимо с большинством смартфонов или планшетов (с IOS или Android), позволяет работать с радиосинхронизатором через Bluetooth. Приложение может управлять теми же функциями, что и панель управления радиосинхронизатора.

Для обновления прошивок устройства на боковой стороне радиосинхронизатора располагается порт USB Type-C. Рядом размещен разъем синхронизации 3,5 мм для подключения вспышек без TTL или для синхронизации с камерами, которые срабатывают от спускового тросика.

Радиосинхронизатор устанавливается в «башмак» фотокамеры и фиксируется с помощью системы быстрой блокировки. Такое крепление гарантирует, что беспроводной радиосинхронизатор остается надежно закрепленным на горячем башмаке.

Радиосинхронизатор питается от 2 батарей размера АА. Легкое и компактное устройство весом 90 г.

Характеристики

  • Совместимые фотокамеры: Sony
  • Совместимые мобильные устройства: iPhone или Android-устройства
  • Питание: 2 батареи размера АА
  • Управление экспозицией TTL: есть
  • Ручной режим вспышки: есть
  • Режим стробоскопа: есть
  • Высокоскоростная синхронизация (HSS / FP): есть
  • Синхронизация по второй шторке: есть
  • Компенсация экспозиции вспышки: ±3 ступени при шаге 1/3
  • Блокировка экспозиции вспышки: есть
  • ИК подсветка автофокуса: есть
  • Беспроводное управление затвором камеры: через синхроразъем приемника X1R
  • Управление зумом вспышки: есть
  • Обновление прошивки: через USB разъем type С
  • Функция памяти: настройки запоминаются в течение 2 сек после последней операции и восстанавливаются после перезагрузки

Характеристики соединения

  • Диапазон передачи сигнала (приблиз.): 0-100 м (без помех и препятствий)
  • Встроенный модуль радиоуправления: 2.4G
  • Режим модуляции: MSK
  • Частотный диапазон радиоканала: 2413.0…2464.5 МГц
  • Максимальная мощность сигнала: менее 5 дБм
  • Количество каналов связи: 32
  • ID беспроводного канала: 01-99
  • Количество групп: 5