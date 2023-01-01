Радиосинхронизатор Godox X2T-F TTL для Fujifilm (TTL, HSS, 2.4 ГГц)
Код товара : УТ-00045916
Артикул : 27381
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Вес
90 г.
Вес (брутто), г
0.180
Описание
Пульт-радиосинхронизатор Godox X2T-F TTL совместим с фотоаппаратами системы Fujifilm TTL, работает на частоте 2,4 ГГц. Пульт-радиосинхронизатор может запускать одну или несколько вспышек в пределах 5 групп, 32 каналов и 99 идентификаторных номеров беспроводной сети, избегая при этом помех от других беспроводных систем. Функция сканирования поможет автоматически найти свободную и наиболее подходящую радиочастоту.
Управление радиосинхронизатором осуществляется при помощи крупных кнопок, расположенных на корпусе: сверху находятся кнопки для быстрой настройки групп и тестовая кнопка, а на лицевой части — функциональные кнопки, в нижней части корпуса - колесо управления.
Вы можете управлять такими функциями вспышки, как режимы, мощность, пилотный свет, высокоскоростная синхронизация 1/8000 сек, срабатывание по передней или задней шторке, включение и выключение звукового сигнала вспышек Godox и др.
Установленные настройки отображаются на большом жидкокристаллическом дисплее с яркой подсветкой, которая автоматически включается при нажатии кнопок и гаснет если устройство не используется в течение 10 секунд. Если устройство не используется в течение минуты, оно запоминает последние установленные настройки и уходит в «спящий режим». Для экономии заряда батереи подсветку дисплея можно отключить.
Приложение GodoxPhoto для управления с мобильных устройств совместимо с большинством смартфонов или планшетов (с IOS или Android), позволяет работать с радиосинхронизатором через Bluetooth. Приложение может управлять теми же функциями, что и панель управления радиосинхронизатора.
Для обновления прошивок устройства на боковой стороне радиосинхронизатора располагается порт USB Type-C. Рядом размещен разъем синхронизации 3,5 мм для подключения вспышек без TTL или для синхронизации с камерами, которые срабатывают от спускового тросика.
Радиосинхронизатор устанавливается в «башмак» фотокамеры и фиксируется с помощью системы быстрой блокировки. Такое крепление гарантирует, что беспроводной радиосинхронизатор остается надежно закрепленным на горячем башмаке.
Радиосинхронизатор питается от 2 батарей размера АА. Легкое и компактное устройство весом 90 г.
Особенности
- Частота 2,4 ГГц (5 групп, 32 канала и 99 ID)
- Режим сканирования для поиска свободного радиоканала
- ЖК-дисплей с подсветкой размером 4х2 см
- Диапазон передачи сигнала до 100 метров
- Приложение GodoxPhoto (IOS/Android) для управления смартфонами
- Система быстрой блокировки «горячего башмака»
- Управления режимами оригинальных вспышек Fujifilm совместно с приемником X1R-F