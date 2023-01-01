Описание

Пульт-радиосинхронизатор Godox X2T-C TTL совместим с фотоаппаратами системы Canon E-TTL / E-TTL II, работает в системе Godox X на частоте 2.4 ГГц. Пульт-радиосинхронизатор может запускать одну или несколько вспышек Godox (5 групп, 32 канала, 99 идентификационных номеров), избегая при этом помех от других беспроводных систем. Функция сканирования поможет автоматически найти свободную и наиболее подходящую радиочастоту.

Управление радиосинхронизатором осуществляется при помощи крупных кнопок, расположенных на корпусе: сверху находятся кнопки для быстрого переключения между группами и тестовая кнопка, а на лицевой части — функциональные кнопки, в нижней части корпуса - колесо управления.

Вы можете управлять такими функциями вспышки, как режимы, мощность, пилотный свет, высокоскоростная синхронизация 1/8000 с, срабатывание по передней или задней шторке, включение и выключение звукового сигнала вспышек Godox и др.

Установленные настройки отображаются на большом жидкокристаллическом дисплее с яркой подсветкой, которая автоматически включается при нажатии кнопок и гаснет если устройство не используется в течение 10 секунд. Если устройство не используется в течение минуты, оно запоминает последние установленные настройки и уходит в «спящий режим». Для экономии заряда батереи подсветку дисплея можно отключить.

Приложение GodoxPhoto для управления с мобильных устройств совместимо с большинством смартфонов или планшетов (с IOS или Android), позволяет работать с радиосинхронизатором через Bluetooth. Приложение может управлять теми же функциями, что и панель управления радиосинхронизатора.

Для обновления прошивок устройства на боковой стороне радиосинхронизатора располагается порт USB Type-C. Рядом размещен разъем синхронизации 3,5 мм для подключения вспышек без TTL или для синхронизации с камерами, которые срабатывают от спускового тросика.

Радиосинхронизатор устанавливается в «башмак» фотокамеры и фиксируется с помощью системы быстрой блокировки. Такое крепление гарантирует, что беспроводной радиосинхронизатор остается надежно закрепленным на горячем башмаке.

Радиосинхронизатор питается от 2 батарей размера АА. Легкое и компактное устройство весом 90 г.

Характеристики

Совместимые фотокамеры: Canon

Совместимые мобильные устройства: iPhone или Android-устройства

iPhone или Android-устройства Питание: 2 батареи размера АА

2 батареи размера АА Управление экспозицией TTL: E-TTL II

E-TTL II Ручной режим вспышки: Да

Да Режим стробоскопа: Да

Да Высокоскоростная синхронизация (HSS / FP): Да

Да Синхронизация по второй шторке: Да

Да Компенсация экспозиции вспышки: ±3 ступени при шаге 1/3

±3 ступени при шаге 1/3 Блокировка экспозиции вспышки: Да

Да ИК подсветка автофокуса: Да

Да Беспроводное управление затвором камеры: через синхроразъем приемника X1R

Управление зумом вспышки: да

Обновление прошивки: через USB разъем type С

Функция памяти: настройки запоминаются в течение 2 сек после последней операции и восстанавливаются после перезагрузки

Характеристики соединения