Приемник Godox X1R-С TTL для Canon предназначен для дистанционного управления вспышками, не имеющими встроенного приемника системы Godox X 2.4G. Совместно с пультом-радиосинхронизатором Godox X1T-C TTL он позволяет задавать режимы работы и управлять срабатыванием оригинальных (и совместимых) накамерных вспышек Canon, присоединяемых к приемнику через разъем «горячий башмак», а также используется для синхронизации ведомых студийных и накамерных вспышек через синхрокабель. Кроме того, при подключении приемника к фотокамере он работает как тросик спуска затвора: ведущая камера может спускать одну или несколько ведомых для съемки одного момента с нескольких ракурсов или создания эффекта slo-mo.

Благодаря совместимости c протоколом Canon E-TTL / E-TTL II поддерживается высокоскоростная синхронизация HSS при выдержках до 1/8000 с, компенсация экспозиции вспышки (± 3 ступени) и блокировка экспозиции вспышки. Приемник помогает задавать режимы срабатывания вспышки (TTL / ручной режим), устанавливать задержку срабатывания, настраивать угол свечения вспышки (зум).

На достаточно крупном ЖК-дисплее (25х15 мм) отображаются настраиваемый канал и группа, задаваемые кнопками управления CH и GR. Настройки сохраняются в течение 2 секунд после последней операции и восстанавливаются после перезагрузки. Подсветка экрана автоматически включается после нажатия кнопок и выключается в течение 10 секунд бездействия. Сверху корпуса расположена кнопка TEST для предварительной оценки срабатывания вспышки.

Синхронизируемыми вспышками можно управлять на 32 каналах, в 5 группах на расстоянии до 100 метров.

Приемник работает от двух батареек типа АА. Для обновления прошивки имеется порт micro-USB.

Приемник Godox X1R-C может срабатывать от синхронизаторов Godox X1T, X2T, Xpro для всех брендов (X1T-C, X1T-N, X1T-S и так далее)