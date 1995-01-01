Описание

Компактный и легкий светодиодный осветитель мощностью до 10 Вт в водонепроницаемом металлическом корпусе, который позволит проводить съемки под водой и в самых экстремальных условиях. Миниатюрный карманный фонарик весом всего 260 грамм и размерами, не превышающими 11 см, выдает мощный световой поток белого света с регулируемой яркостью и цветовой температурой. Индекс CRI / TLCI составляет более 96, что обеспечивает точную цветопередачу полученных при съемке кадров.

Водонепроницаемая защита

Осветитель имеет степень водонепроницаемости IP68 при погружении на глубину до 10 м, что пригодится для коммерческих и любительских подводных съемок. А также полную пыле- и брызгозащиту так необходимую не только в экстремальных путешествиях, но и в студии при работе с реквизитом.

Закрепите осветитель в любом месте

На корпусе предусмотрены два монтажных отверстия с резьбой 1/4 дюйма, благодаря чему осветитель можно установить на осветительную стойку, риг, в «башмак» камеры (используя комплектный крепежный адаптером) и т.д.

Легкое интуитивное управление

Всего три кнопки управления регулируют степень яркости светового потока от 0 до 100% (шаг 1%), цветовую температуру от 2700 до 8500К (шаг 100К), включают режим работы по Bluetooth, запускают световые сценарии.

8 световых спецэффектов (22 разновидностей динамических световых сценариев)

Осветитель поддерживает функцию дистанционного управления с помощью приложения Godox Light (для смартфонов или планшетов Android/iOS/iPadOS), которое позволяет легко регулировать яркость и настраивать спецэффекты. Спецэффекты имитируют различные сценарии освещения и помогают разнообразить ваши съемки: молния, лазер, вспышка, сломанная лампа, телевизор, фейерверк, свеча, огонь с несколькими скоростями воспроизведения.

Емкий аккумулятор, длительное время работы

Осветитель питается от встроенного литиевого аккумулятора емкостью 2900 мАч. Полного заряда аккумулятора хватит примерно на 60 минут непрерывной работы на полной яркости. Аккумулятор заряжается при помощи комплектного кабеля USB-C, подключаемого к сетевому адаптеру или внешнему аккумулятору.

Характеристики:

Мощность : 10 Вт

10 Вт Цветовая температура: 2700К - 8500К

2700К - 8500К Освещенность: 1250 лк (0.5м)

1250 лк (0.5м) Индекс CRI: 96

Индекс TLCI: 97

97 Длительность работы: до 1 часа (100% мощность)

до 1 часа (100% мощность) Источник питания: 5В / 2А постоянного тока

5В / 2А постоянного тока Встроенный литиевый аккумулятор: 3,7В / 2900 мАч

3,7В / 2900 мАч Защита от воды: IP68 (10 м)

IP68 (10 м) Способы управления: п риложение Godox Light

риложение Godox Light Температура эксплуатации -10°С~40°С

-10°С~40°С Размер: 110 х 57 х 32.5 мм

110 х 57 х 32.5 мм Вес: 260 г

Комплектация: