Осветитель Godox WL4B, 4 Вт, 5600К, IPX8, светодиодный
Код товара : УТ-00055308
Артикул : 28515
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
4Вт
Регулировка мощности, диапазон
низкая/средняя/высокая/SOS
Индекс CRI
97
Освещенность
1900 лк
Угол освещения
55°
Минимальная цветовая температура, K
3200
Максимальная цветовая температура, K
6500
Работа от сети
5В/2А постоянного тока
Минимальная температура эксплуатации, °С
-10
Максимальная температура эксплуатации, °С
40
Прочие характеристики
Вес
116 гр.
Вес (брутто), г
3.000
Описание
WL4B - карманный светодиодный осветитель, который позволит разжечь вашу креативность и творческий потенциал, где бы вы ни оказались. Благодаря защите от брызг, воды и пыли перед вами будут открыты все дороги. Осветитель поможет справиться с любым вызовом!
Водонепроницаемая защита, бесконечное творчество
Защита от воды при погружении на глубину до 30м (IPX8) позволит проводить съемки под дождем или под водой, вдохновляя создателей на безграничный творческий энтузиазм и новые открытия!
Свет в любом месте, в любое время
Благодаря магнитному креплению осветитель можно легко установить на металлической стойке или в любом удобном для вас месте. С помощью встроенного монтажного отверстия с резьбой 1/4 дюйма, осветитель можно использовать в различных комбинациях, например со смартфоном, камерой, дроном и экшн-камерами, а также с соответствующими вспомогательными аксессуарами. Это так просто!
Превосходная цветопередача
Рейтинг CRI/TLCI составляет 97, что гарантирует точную цветопередачу.
Множество световых спецэффектов
13 спецэффектов имитируют различные сценарии освещения и помогают разнообразить ваши съемки.
Интуитивное управление
Осветитель поддерживает функцию дистанционного управления с помощью приложения Godox Light (для смартфонов или планшетов Android/iOS/iPadOS), которое позволяет легко регулировать яркость, настраивать спецэффекты и другие параметры.
Маленький, но мощный
Одного заряда встроенного аккумулятора хватит на 80 минут непрерывной работы при полной яркости. Аккумулятор удобно заряжается с помощью кабеля USB-C, который подключается к вашему блоку питания или внешнему аккумулятору вне помещения. С такой системой питания не стоит беспокоиться о вынужденных перерывах в съемке.
Комплектация
- Осветитель WL4B x1
- Чехол x1
- Кабель USB-C x1
- Монтажная ножка 1/4 дюйма x1
- Силиконовый диффузор x1
- Руководство по эксплуатации x1