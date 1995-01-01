WL4B - карманный светодиодный осветитель, который позволит разжечь вашу креативность и творческий потенциал, где бы вы ни оказались. Благодаря защите от брызг, воды и пыли перед вами будут открыты все дороги. Осветитель поможет справиться с любым вызовом!

Водонепроницаемая защита, бесконечное творчество

Защита от воды при погружении на глубину до 30м (IPX8) позволит проводить съемки под дождем или под водой, вдохновляя создателей на безграничный творческий энтузиазм и новые открытия!

Свет в любом месте, в любое время

Благодаря магнитному креплению осветитель можно легко установить на металлической стойке или в любом удобном для вас месте. С помощью встроенного монтажного отверстия с резьбой 1/4 дюйма, осветитель можно использовать в различных комбинациях, например со смартфоном, камерой, дроном и экшн-камерами, а также с соответствующими вспомогательными аксессуарами. Это так просто!

Превосходная цветопередача

Рейтинг CRI/TLCI составляет 97, что гарантирует точную цветопередачу.

Множество световых спецэффектов

13 спецэффектов имитируют различные сценарии освещения и помогают разнообразить ваши съемки.

Интуитивное управление

Осветитель поддерживает функцию дистанционного управления с помощью приложения Godox Light (для смартфонов или планшетов Android/iOS/iPadOS), которое позволяет легко регулировать яркость, настраивать спецэффекты и другие параметры.

Маленький, но мощный

Одного заряда встроенного аккумулятора хватит на 80 минут непрерывной работы при полной яркости. Аккумулятор удобно заряжается с помощью кабеля USB-C, который подключается к вашему блоку питания или внешнему аккумулятору вне помещения. С такой системой питания не стоит беспокоиться о вынужденных перерывах в съемке.

Комплектация