Импульсная головка Godox H200R для AD200 / AD200Pro
Код товара : УТ-00032963
Артикул : 26724
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Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Другие характеристики
Вес (брутто), г
0.300
Описание
Круглая головка Godox H200R для вспышки Godox AD200 устанавливается на место стандартной прямоугольной. Матированное стекло обеспечивает мягкий свет с широким углом рассеивания и плавным затуханием: идеально для использования в открытом виде, а также вместе с зонтами, софтбоксами или металлическими рефлекторами. При этом импульсная лампа находится под защитой корпуса.
Магнитное крепление позволяет использовать различные насадки: шторки, купольный диффузор, плоский диффузор, сотовые решетки, конус (снут) и цветные фильтры. Все эти аксессуары продаются единым набором AK-R1. H200R также может использоваться с выносной головкой EC-200 и адаптером AD-P для аксессуаров Profoto.
В головке располагается небольшой светодиод пилотной подсветки мощностью 4.3 Вт.
Диаметр головки: 75 мм.
Вес: 180 г.