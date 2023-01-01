Описание

Круглая головка Godox H200R для вспышки Godox AD200 устанавливается на место стандартной прямоугольной. Матированное стекло обеспечивает мягкий свет с широким углом рассеивания и плавным затуханием: идеально для использования в открытом виде, а также вместе с зонтами, софтбоксами или металлическими рефлекторами. При этом импульсная лампа находится под защитой корпуса.

Магнитное крепление позволяет использовать различные насадки: шторки, купольный диффузор, плоский диффузор, сотовые решетки, конус (снут) и цветные фильтры. Все эти аксессуары продаются единым набором AK-R1. H200R также может использоваться с выносной головкой EC-200 и адаптером AD-P для аксессуаров Profoto.

В головке располагается небольшой светодиод пилотной подсветки мощностью 4.3 Вт.

Диаметр головки: 75 мм.

Вес: 180 г.