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Моноблок Godox Witstro AD800Pro (TTL, HSS, аккумулятор)

  • Witstro AD800Pro (TTL, HSS, аккумулятор)
  • Witstro AD800Pro (TTL, HSS, аккумулятор)
  • Witstro AD800Pro (TTL, HSS, аккумулятор)
  • Witstro AD800Pro (TTL, HSS, аккумулятор)
  • Witstro AD800Pro (TTL, HSS, аккумулятор)
  • Witstro AD800Pro (TTL, HSS, аккумулятор)
  • Witstro AD800Pro (TTL, HSS, аккумулятор)
  • Witstro AD800Pro (TTL, HSS, аккумулятор)
  • Witstro AD800Pro (TTL, HSS, аккумулятор)
  • Witstro AD800Pro (TTL, HSS, аккумулятор)
  • Witstro AD800Pro (TTL, HSS, аккумулятор)
  • Witstro AD800Pro (TTL, HSS, аккумулятор)
  • Witstro AD800Pro (TTL, HSS, аккумулятор)
  • Witstro AD800Pro (TTL, HSS, аккумулятор)
  • Witstro AD800Pro (TTL, HSS, аккумулятор)
  • Witstro AD800Pro (TTL, HSS, аккумулятор)
  • Witstro AD800Pro (TTL, HSS, аккумулятор)
  • Witstro AD800Pro (TTL, HSS, аккумулятор)
  • Witstro AD800Pro (TTL, HSS, аккумулятор)
  • Witstro AD800Pro (TTL, HSS, аккумулятор)
  • Witstro AD800Pro (TTL, HSS, аккумулятор)
  • Witstro AD800Pro (TTL, HSS, аккумулятор)
  • Witstro AD800Pro (TTL, HSS, аккумулятор)
Код товара:УТ-00096124
Артикул:33408
Честный знак

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Мощная портативная вспышка с профессиональным литиевым аккумулятором и энергией импульса 800 Дж. Со встроенной беспроводной системой Godox 2.4G X может работать как дополнительная ведомая вспышка в системе многих вспышек и полностью совместима с протоколами Canon (E-TTL II), Nikon (i-TTL), Sony, Olympus, Panasonic, Fujifilm, Sony, Leica, Pentax. Цветной ЖК-дисплей и 16 цветовых групп для маркировки света делают управление простым и наглядным.

Поддержка высокоскоростной синхронизации до 1/8000с позволяет «замораживать» движение или снимать с открытой диафрагмой даже при ярком естественном освещении. Оптимальна для использования в условиях сложного освещения, таких как съемка на открытом воздухе (портреты, пейзажи, репортажи), работа в студии с поддержкой многозонной беспроводной системы, съемка в движении.

Основные особенности:

  • При использовании беспроводной 2.4G системы Godox X, вспышка управляется с помощью радио-синхронизаторов серий XPro/XProII/X2T/X3 в режимах M/Multi/TTL. Возможность управления через внешний приемник FR433 433 МГц (приобретается отдельно), устанавливаемый в порт USB C.
  • При мощности импульса 800 Вт·с может служить основным источником света даже под прямыми солнечными лучами.
  • До 300 импульсов на одной зарядке при полной мощности. Литиевая батарея большой емкости обеспечивает быструю перезарядку и может заряжаться напрямую через порт USB-C.
  • Режим стабильной цветовой температуры минимизирует сдвиг цветовой температуры при изменении мощности (отклонение ≤ 100K) во всем диапазоне.
  • Встроенная пилотная лампа 40Вт с регулировкой яркости (10%-100%) и цветовой температуры (2800K-6000K).
  • Точное управление освещением: регулировка мощности от 1/256 до 1/1 с шагом 0,1, высокоскоростная синхронизация HSS (до 1/8000 секунды).
  • Фотосенсор позволяет вспышке работать в ведомом режиме от управляющего оптического сигнала, срабатывая по первому ведущему импульсу (S1) или по основному с пропуском предварительного импульса (S2).
  • Цветной HD-дисплей, оптимизированное расположение кнопок и логика взаимодействия обеспечивают интуитивно понятное и эффективное управление.
  • Индикаторы групп: 16 групп с разными цветовыми индикаторами обеспечивают быструю идентификацию в условиях освещения несколькими вспышками.

Характеристики:

  • Энергия импульса: 800 Дж
  • Цветовая температура импульсной лампы: 5800 ±200 K
  • Кол-во вспышек на полной мощности: ~300
  • Время перезарядки: ~0,01 – 1,5 с
  • Режимы вспышки: TTL (автоматический)/M (ручной)/Multi (стробоскоп)
  • Ведущее число: (1/1, ISO 100) 110 (со стандартным рефлектором)
  • Регулировка мощности: 10 ступеней: 1/512 – 1/1 (с шагом 0,1)
  • Длительность импульса: стандартный: 1/350 – 1/11400 с, стабильный: 1/350 – 1/9220 с, «заморозка»: 1/5020 – 1/35710 с
  • Режим стробоскопа: до 100 импульсов, 100Гц
  • Режим отложенной вспышки: 0,01~30 сек
  • Пилотный свет: 40 Вт LED, CRI ≈97, TLCI ≈98, 2800–6000 К
  • Регулировка яркости: 10%-100%
  • Режим MASK (быстрое отделение объекта от фона): есть
  • Система охлаждения: вентилятор
  • Звуковой сигнал: есть
  • Индикатор длительности импульса: есть
  • Индикатор группы вспышки: есть
  • Управление/синхронизация: Радиоканал 2,4 ГГц (Godox X System) с поддержкой TTL, 3,5 мм синхрокабель, режим оптической ведомой вспышки S1/S2
  • Режимы синхронизации (при работе по радиоканалу): HSS – высокоскоростная синхронизация (до 1/8000 секунды), синхронизация по первой шторке, синхронизация по второй шторке
  • Дальность радиоуправления: До 100 м
  • Каналы / Группы: 32 / 16 (0-9, A-F)
  • Идентификаторы ID: 01-99/OFF
  • Питание: Литиевый аккумулятор 28,8В 2900 мА·ч
  • Время зарядки: 2 ч
  • Порт: USB C для зарядки, обновления ПО, подключения приемника 433 МГц
  • Дисплей: 2,8’’ цветной
  • Функция автоотключения: Есть (после 30 – 120 мин бездействия)
  • Рабочая температура: 0 - 40°
  • Материалы: Пластик ПК+АБС; сталь, алюминиевый сплав 6063
  • Размеры (с аккумулятором, лампой и рефлектором): ≈126 × 155 × 343 мм
  • Вес нетто (с аккумулятором, лампой и рефлектором): ≈3.7 кг

Комплектация:

  • Блок вспышки — 1 шт.
  • Импульсная лампа — 1 шт.
  • Литиевый аккумулятор — 1 шт.
  • Сетевой адаптер для зарядки — 1 шт.
  • Сетевой кабель — 1 шт.
  • Рефлектор — 1 шт.
  • Защитная крышка — 1 шт.