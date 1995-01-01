Моноблок Godox Witstro AD800Pro (TTL, HSS, аккумулятор)
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Характеристики
Описание
Мощная портативная вспышка с профессиональным литиевым аккумулятором и энергией импульса 800 Дж. Со встроенной беспроводной системой Godox 2.4G X может работать как дополнительная ведомая вспышка в системе многих вспышек и полностью совместима с протоколами Canon (E-TTL II), Nikon (i-TTL), Sony, Olympus, Panasonic, Fujifilm, Sony, Leica, Pentax. Цветной ЖК-дисплей и 16 цветовых групп для маркировки света делают управление простым и наглядным.
Поддержка высокоскоростной синхронизации до 1/8000с позволяет «замораживать» движение или снимать с открытой диафрагмой даже при ярком естественном освещении. Оптимальна для использования в условиях сложного освещения, таких как съемка на открытом воздухе (портреты, пейзажи, репортажи), работа в студии с поддержкой многозонной беспроводной системы, съемка в движении.
Основные особенности:
- При использовании беспроводной 2.4G системы Godox X, вспышка управляется с помощью радио-синхронизаторов серий XPro/XProII/X2T/X3 в режимах M/Multi/TTL. Возможность управления через внешний приемник FR433 433 МГц (приобретается отдельно), устанавливаемый в порт USB C.
- При мощности импульса 800 Вт·с может служить основным источником света даже под прямыми солнечными лучами.
- До 300 импульсов на одной зарядке при полной мощности. Литиевая батарея большой емкости обеспечивает быструю перезарядку и может заряжаться напрямую через порт USB-C.
- Режим стабильной цветовой температуры минимизирует сдвиг цветовой температуры при изменении мощности (отклонение ≤ 100K) во всем диапазоне.
- Встроенная пилотная лампа 40Вт с регулировкой яркости (10%-100%) и цветовой температуры (2800K-6000K).
- Точное управление освещением: регулировка мощности от 1/256 до 1/1 с шагом 0,1, высокоскоростная синхронизация HSS (до 1/8000 секунды).
- Фотосенсор позволяет вспышке работать в ведомом режиме от управляющего оптического сигнала, срабатывая по первому ведущему импульсу (S1) или по основному с пропуском предварительного импульса (S2).
- Цветной HD-дисплей, оптимизированное расположение кнопок и логика взаимодействия обеспечивают интуитивно понятное и эффективное управление.
- Индикаторы групп: 16 групп с разными цветовыми индикаторами обеспечивают быструю идентификацию в условиях освещения несколькими вспышками.
Характеристики:
- Энергия импульса: 800 Дж
- Цветовая температура импульсной лампы: 5800 ±200 K
- Кол-во вспышек на полной мощности: ~300
- Время перезарядки: ~0,01 – 1,5 с
- Режимы вспышки: TTL (автоматический)/M (ручной)/Multi (стробоскоп)
- Ведущее число: (1/1, ISO 100) 110 (со стандартным рефлектором)
- Регулировка мощности: 10 ступеней: 1/512 – 1/1 (с шагом 0,1)
- Длительность импульса: стандартный: 1/350 – 1/11400 с, стабильный: 1/350 – 1/9220 с, «заморозка»: 1/5020 – 1/35710 с
- Режим стробоскопа: до 100 импульсов, 100Гц
- Режим отложенной вспышки: 0,01~30 сек
- Пилотный свет: 40 Вт LED, CRI ≈97, TLCI ≈98, 2800–6000 К
- Регулировка яркости: 10%-100%
- Режим MASK (быстрое отделение объекта от фона): есть
- Система охлаждения: вентилятор
- Звуковой сигнал: есть
- Индикатор длительности импульса: есть
- Индикатор группы вспышки: есть
- Управление/синхронизация: Радиоканал 2,4 ГГц (Godox X System) с поддержкой TTL, 3,5 мм синхрокабель, режим оптической ведомой вспышки S1/S2
- Режимы синхронизации (при работе по радиоканалу): HSS – высокоскоростная синхронизация (до 1/8000 секунды), синхронизация по первой шторке, синхронизация по второй шторке
- Дальность радиоуправления: До 100 м
- Каналы / Группы: 32 / 16 (0-9, A-F)
- Идентификаторы ID: 01-99/OFF
- Питание: Литиевый аккумулятор 28,8В 2900 мА·ч
- Время зарядки: 2 ч
- Порт: USB C для зарядки, обновления ПО, подключения приемника 433 МГц
- Дисплей: 2,8’’ цветной
- Функция автоотключения: Есть (после 30 – 120 мин бездействия)
- Рабочая температура: 0 - 40°
- Материалы: Пластик ПК+АБС; сталь, алюминиевый сплав 6063
- Размеры (с аккумулятором, лампой и рефлектором): ≈126 × 155 × 343 мм
- Вес нетто (с аккумулятором, лампой и рефлектором): ≈3.7 кг
Комплектация:
- Блок вспышки — 1 шт.
- Импульсная лампа — 1 шт.
- Литиевый аккумулятор — 1 шт.
- Сетевой адаптер для зарядки — 1 шт.
- Сетевой кабель — 1 шт.
- Рефлектор — 1 шт.
- Защитная крышка — 1 шт.