Мощная портативная вспышка с профессиональным литиевым аккумулятором и энергией импульса 800 Дж. Со встроенной беспроводной системой Godox 2.4G X может работать как дополнительная ведомая вспышка в системе многих вспышек и полностью совместима с протоколами Canon (E-TTL II), Nikon (i-TTL), Sony, Olympus, Panasonic, Fujifilm, Sony, Leica, Pentax. Цветной ЖК-дисплей и 16 цветовых групп для маркировки света делают управление простым и наглядным.

Поддержка высокоскоростной синхронизации до 1/8000с позволяет «замораживать» движение или снимать с открытой диафрагмой даже при ярком естественном освещении. Оптимальна для использования в условиях сложного освещения, таких как съемка на открытом воздухе (портреты, пейзажи, репортажи), работа в студии с поддержкой многозонной беспроводной системы, съемка в движении.

Основные особенности:

При использовании беспроводной 2.4G системы Godox X, вспышка управляется с помощью радио-синхронизаторов серий XPro/XProII/X2T/X3 в режимах M/Multi/TTL. Возможность управления через внешний приемник FR433 433 МГц (приобретается отдельно), устанавливаемый в порт USB C.

При мощности импульса 800 Вт·с может служить основным источником света даже под прямыми солнечными лучами.

До 300 импульсов на одной зарядке при полной мощности. Литиевая батарея большой емкости обеспечивает быструю перезарядку и может заряжаться напрямую через порт USB-C.

Режим стабильной цветовой температуры минимизирует сдвиг цветовой температуры при изменении мощности (отклонение ≤ 100K) во всем диапазоне.

Встроенная пилотная лампа 40Вт с регулировкой яркости (10%-100%) и цветовой температуры (2800K-6000K).

Точное управление освещением: регулировка мощности от 1/256 до 1/1 с шагом 0,1, высокоскоростная синхронизация HSS (до 1/8000 секунды).

Фотосенсор позволяет вспышке работать в ведомом режиме от управляющего оптического сигнала, срабатывая по первому ведущему импульсу (S1) или по основному с пропуском предварительного импульса (S2).

Цветной HD-дисплей, оптимизированное расположение кнопок и логика взаимодействия обеспечивают интуитивно понятное и эффективное управление.

Индикаторы групп: 16 групп с разными цветовыми индикаторами обеспечивают быструю идентификацию в условиях освещения несколькими вспышками.

Характеристики:

Энергия импульса: 800 Дж

800 Дж Цветовая температура импульсной лампы: 5800 ±200 K

5800 ±200 K Кол-во вспышек на полной мощности: ~300

~300 Время перезарядки: ~0,01 – 1,5 с

~0,01 – 1,5 с Режимы вспышки: TTL (автоматический)/M (ручной)/Multi (стробоскоп)

TTL (автоматический)/M (ручной)/Multi (стробоскоп) Ведущее число: (1/1, ISO 100) 110 (со стандартным рефлектором)

110 (со стандартным рефлектором) Регулировка мощности: 10 ступеней: 1/512 – 1/1 (с шагом 0,1)

10 ступеней: 1/512 – 1/1 (с шагом 0,1) Длительность импульса: стандартный: 1/350 – 1/11400 с, стабильный: 1/350 – 1/9220 с, «заморозка»: 1/5020 – 1/35710 с

стандартный: 1/350 – 1/11400 с, стабильный: 1/350 – 1/9220 с, «заморозка»: 1/5020 – 1/35710 с Режим стробоскопа: до 100 импульсов, 100Гц

до 100 импульсов, 100Гц Режим отложенной вспышки: 0,01~30 сек

0,01~30 сек Пилотный свет: 40 Вт LED, CRI ≈97, TLCI ≈98, 2800–6000 К

40 Вт LED, CRI ≈97, TLCI ≈98, 2800–6000 К Регулировка яркости: 10%-100%

10%-100% Режим MASK (быстрое отделение объекта от фона): есть

есть Система охлаждения: вентилятор

вентилятор Звуковой сигнал: есть

есть Индикатор длительности импульса: есть

есть Индикатор группы вспышки: есть

есть Управление/синхронизация: Радиоканал 2,4 ГГц (Godox X System) с поддержкой TTL, 3,5 мм синхрокабель, режим оптической ведомой вспышки S1/S2

Радиоканал 2,4 ГГц (Godox X System) с поддержкой TTL, 3,5 мм синхрокабель, режим оптической ведомой вспышки S1/S2 Режимы синхронизации (при работе по радиоканалу): HSS – высокоскоростная синхронизация (до 1/8000 секунды), синхронизация по первой шторке, синхронизация по второй шторке

HSS – высокоскоростная синхронизация (до 1/8000 секунды), синхронизация по первой шторке, синхронизация по второй шторке Дальность радиоуправления: До 100 м

До 100 м Каналы / Группы: 32 / 16 (0-9, A-F)

32 / 16 (0-9, A-F) Идентификаторы ID: 01-99/OFF

01-99/OFF Питание: Литиевый аккумулятор 28,8В 2900 мА·ч

Литиевый аккумулятор 28,8В 2900 мА·ч Время зарядки : 2 ч

2 ч Порт: USB C для зарядки, обновления ПО, подключения приемника 433 МГц

USB C для зарядки, обновления ПО, подключения приемника 433 МГц Дисплей: 2,8’’ цветной

2,8’’ цветной Функция автоотключения: Есть (после 30 – 120 мин бездействия)

Есть (после 30 – 120 мин бездействия) Рабочая температура: 0 - 40°

0 - 40° Материалы: Пластик ПК+АБС; сталь, алюминиевый сплав 6063

Пластик ПК+АБС; сталь, алюминиевый сплав 6063 Размеры (с аккумулятором, лампой и рефлектором): ≈126 × 155 × 343 мм

≈126 × 155 × 343 мм Вес нетто (с аккумулятором, лампой и рефлектором): ≈3.7 кг

Комплектация: