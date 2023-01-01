Описание

Godox Witstro AD600Pro – новая, усовершенствованная версия популярного аккумуляторного моноблока AD600. Отличается невероятной скоростью перезарядки: 0.9 с до полной мощности (600 Дж) – как у лучших приборов с питанием от сети. Емкостью аккумулятора пришлось немного пожертвовать ради ускорения перезарядки, но 350 импульсов на полной мощности – это тоже много. Как и прежде, для студийного использования аккумулятор можно заменить на опциональный блок питания (AC-26). AD600Pro выдерживает 75 быстрых последовательных вспышек на полной мощности, 150 вспышек на 1/2, 200 на 1/4 или 400 на 1/16 – перед тем, как срабатывает защита от перегрева. Данные цифры относятся к съемке на пределе возможности, когда лампа срабатывает сразу после заряда. При обычном, более спокойном темпе AD600Pro не перегревается.

Новый режим повышенной точности цветовой температуры с разбросом всего лишь +/- 75К на всем диапазоне мощности. Предыдущая модель AD600 тоже обладала хорошей цветовой стабильностью, в пределах +/- 200К, но с AD600Pro Godox выходит на уровень лучших представителей импульсного света (таких как Broncolor). Данный режим доступен при выборе ручного управления мощностью (М) и не может совмещаться с высокоскоростной синхронизацией (в HSS режимах вспышки любых производителей демонстрируют больший разброс).

Для защиты импульсной лампы в AD600Pro используется прозрачный стеклянный пайрекс с вентиляционными отверстиями (неразборный, заменяется вместе с лампой). Мощная пилотная лампа (светодиод 38 Вт) значительно облегчает моделирование света и даже позволяет использовать AD600Pro в качестве источника постоянного освещения.

Поскольку AD600Pro – довольно тяжелый прибор (около 3 кг), для использования на журавлях, удочках или просто в руках ассистента производителем предусмотрена выносная головка DP600PRP, кабель от которой закрепляется на место импульсной лампы. Таким образом, AD600B превращается в портативный генератор с легкой выносной головкой, которую можно легко удерживать на значительной высоте.

Как и AD600, AD600Pro может работать с камерами Canon, Nikon, Sony, Olympus, Panasonic, Fujifilm и Pentax в авто-режиме (TTL), а также с высокоскоростной синхронизацией до 1/8000 с. Для работы необходимо приобрести синхронизатор соответствующей системы, подходят модели серий X1T и XPro. В ручном режиме можно работать с универсальным синхронизатором и пультом ДУ XT-16S, который устанавливается в USB разъем. Также возможно применение универсальных синхронизаторов и синхрокабелей с джеком 3.5 мм.

Godox AD60Pro поддерживает все светоформирующие насадки с байонетом Bowens S – одним из самых популярных байонетов для осветительных приборов во всем мире.

Обновления прошивки осуществляется через разъем USB Type C через приложение, устанавливаемое на ПК. Новые версии прошивки расширяют совместимость и добавляют новый функционал: например, прошивка 1.3 (31 августа 2018 г.) добавила совместимость с камерами Pentax и шаг регулировки мощности 0.1 вместо 0.3.