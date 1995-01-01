Аккумуляторная вспышка серии Witstro AD600BMII – портативная вспышка с профессиональным литиевым аккумулятором и коротким временем перезарядки. Сохраняя мощность импульса предыдущей модели AD600BM в 600 Вт·с, AD600BMII предлагает сокращенное время перезарядки перед вспышкой, более широкий диапазон мощности и продолжительности вспышки, увеличение количества ведомых групп.

Светодиодная пилотная моделирующая лампа с увеличенной мощностью 40 Вт обеспечивает стабильный постоянный свет. Цветной ЖК-дисплей, обновленный интерфейс и 16 цветовых групп для маркировки света делают управление простым и наглядным. Расширенный диапазон мощности от 1/1 до 1/512 дает точную световую настройку под любую задачу. Поддержка высокоскоростной синхронизации до 1/8000с позволяет «замораживать» движение или снимать с открытой диафрагмой даже при ярком освещении.

Мгновенное сопряжение с радиопередатчиком Godox X3 обеспечивает настройку вспышки в одно касание. Встроенная система радиосинхронизации Godox X 2.4G принимает сигнал управления вспышкой от беспроводных синхронизаторов XPro/XProII/X1/X2T/X3 в режимах M/Multi в группе с другими вспышками Godox. Встроенный фотосенсор позволяет вспышке работать в ведомом режиме от управляющего оптического сигнала, срабатывая по первому ведущему импульсу (S1) или по основному с пропуском предварительного TTL импульса (S2). На AD600ВMII с байонетом Bowens можно устанавливать множество светоформирующих насадок и аксессуаров.

Основные сферы применения

Благодаря высокой мощности AD600BMII справляется с задачей освещения при съемке групповых портретов и крупных предметов, обеспечивая естественное и сбалансированное освещение даже в яркий солнечный день. За счет короткой продолжительности импульса вспышка способна качественно "заморозить" движение объекта в кадре, что делает ее незаменимой для динамичных сцен.

AD600BMII оптимальна для использования в условиях сложного освещения, таких как съемка на открытом воздухе (портреты, пейзажи, репортажи), работа в студии с поддержкой многозоновой беспроводной системы, съемка в движении с функцией высокоскоростной синхронизации. Благодаря большой мощности и стабильности света вспышка пригодна для предметной и fashion-съемки. Компактный дизайн и встроенный аккумулятор делает ее идеальной для работы на выезде, включая свадебную, репортажную и event-фотографию. При съемке в режиме Multi (стробоскопический) подходит для создания серии изображений движущегося объекта в одном кадре.

Мгновенная перезарядка

Сокращённое время перезарядки перед вспышкой — всего 0,01–1,9 секунды — позволяет AD600BMII уверенно работать в условиях серийной съёмки и динамичных сцен.

Настройка мощности

AD600BMII дает возможность регулировать мощность в широком диапазоне — от 1/1 до 1/512 с десятью ступенями. От импульса на полной мощности до едва заметного света — вспышка справится с любой творческой задачей.

Пилотный свет

AD600BMII оснащена мощной 40-ваттной пилотной моделирующей лампой. Это не только высокопроизводительная вспышка, позволяющая делать яркие и четкие кадры, но и эффективный LED-осветитель, который обеспечит постоянный и равномерный свет для видеосъемки. Регулировка яркости в диапазоне от 10% до 100%. В режиме Prop яркость лампы будет соответствовать заданной мощности вспышки.

Режим радиосинхронизации

AD600BMII оснащена встроенным радиомодулем Godox 2.4G X, который обеспечивает дистанционное управление с помощью совместимых радиопередатчиков-синхронизаторов Godox (например, XPro, XProII, X2T, X3), в том числе установку параметров и режима работы вспышки, регулировку пилотного света. Поддерживает 32 канала и 16 групп (0-9, A-F), что позволяет управлять несколькими вспышками одновременно без взаимных помех. Обеспечивает идентификацию: настройка ID (1-99) полезна при работе в условиях высокой загруженности эфира (например, на массовых мероприятиях).

Система Godox 2.4G X предусматривает полную совместимость всех вспышек семейства Godox и совместимых с ней приборов, от простых накамерных вспышек до студийных. Подключение к радиопередатчику X3 осуществляется одним касанием — вспышка готова к работе без ручной настройки каналов и ID. Работает с Canon, Nikon, Sony, Fujifilm и другими камерами через совместимые радиосинхронизаторы.

Режим ведомых групп

В радиорежиме вспышку можно назначить в одну из 16 групп (0-9, A-F), что позволяет управлять мощностью и режимом работы для каждой группы отдельно (например, группа A — основной свет, группа B — контровый) и создавать сложные световые схемы с несколькими вспышками.

Высокоскоростная синхронизация HSS

Позволяет использовать вспышку на всех выдержках камеры, включая очень короткие (до 1/8000с). В этом режиме вспышка излучает серию быстрых импульсов вместо одного мощного, что обеспечивает равномерное освещение даже при коротких выдержках. Это особенно полезно для съемки с открытой диафрагмой при ярком свете. HSS работает совместно с радиосинхронизацией.

Режим оптической синхронизации

Встроенный фотосенсор позволяет вспышке работать в ведомом режиме от управляющего оптического сигнала. Режим S1: вспышка срабатывает при обнаружении первого ведущего импульса другой вспышки, что особенно подходит для режима M. Режим S2: вспышка игнорирует предварительный импульс TTL-вспышек, срабатывая только на основной импульс.

Режим MASK

Позволяет разделить вспышки на «маскированные» группы для поочередного срабатывания. Это полезно для съемки с несколькими вспышками в быстрой последовательности и создания эффектов, где разные источники света должны срабатывать в разное время. Режим 2Mask: две «маскированные» группы. Режимы 3Alt/4Alt: три или четыре группы с поочередным срабатыванием.

Удобная панель управления

2,8-дюймовый ЖК-дисплей четко отображает параметры, а обновленное меню с быстрым доступом к функциям, включая отдельную кнопку управления пилотным светом, делает настройку вспышки интуитивно понятной и быстрой. AD600BMII оборудована цветовым индикатором, каждой из 16 групп вспышек присваивается индивидуальный цветовой маркер. Это позволяет моментально распознавать и контролировать приборы в сложных световых схемах и при съемке на больших расстояниях.

Крепление Bowens

Наличие у устройства адаптера к креплению Bowens открывает доступ к широкому ассортименту светомодификаторов: софтбоксов, портретных тарелок, шторок и многого другого — пользователь получает полный простор для экспериментов со светом.

Гнездо для зонта

Под корпусом моноблока предусмотрено отверстие для установки зонта.

Разъем USB

Вспышка оборудована разъемом USB для обновления фирменного программного обеспечения.

Выносная головка (опция)

AD600BMII совместима с выносной головкой H600P с двухметровым кабелем (приобретается отдельно). Компактную головку можно подвесить или установить в любом удобном месте — это значительно расширяет возможности по размещению источника света и упрощает работу на съемочной площадке.

Питание

Моноблок снабжен монтажной площадкой для литий-ионного аккумулятора Godox WB87B (в комплекте, выход 10,8 В / 8940 мАч), который поддерживает до 500 импульсов на полной мощности. Время полной зарядки аккумулятора, снабженного портом постоянного тока, от сетевого зарядного устройства G60-12L3 (в комплекте, выход 12,6В/3,3А) составляет около 4 часов. Имеется защита от перезаряда, переразряда и короткого замыкания.

Также возможно использование интеллектуального универсального зарядного устройства Godox UC46 USB (приобретается отдельно). С ним поставляется кабель USB-C PD, подсоединяемый к разъему Type-C данного устройства, и сетевой USB адаптер питания (выход 20В/1,5А/30Вт). При их применении время зарядки аккумулятора WB87 cоставляет 4,5 часа. Дополнительно можно использовать сетевой адаптер питания G60-12L3 из комплекта вспышки, подсоединяемый к разъему постоянного тока DC3,5 мм устройства. При его применении время зарядки аккумулятора WB87 составит всего 2 часа. Данное устройство, автоматически настраиваясь под характеристики каждого типа аккумуляторов, заряжает одновременно до трех аккумуляторов, предотвращает перезаряд, показывает на ЖК-дисплее уровень заряда каждого из них.

Кроме того, AD600BMII может запитываться напрямую от сети с помощью сетевого адаптера Godox AD-AC (приобретается отдельно, выход 12В/20А) который устанавливается на монтажную площадку и обеспечивает стабильную непрерывную работу в студии при многочасовых съемках.

Особенности:

Свет студийного качества: до 600 Дж, GN 87 (м ISO 100, со стандартным высокоэффективным отражателем) до 500 вспышек полной мощности, 1/8000с высокоскоростная синхронизация.

Время перезарядки при максимальной мощности 0,01с - 1,9с

Светодиодная моделирующая лампа 40Вт с регулируемой яркостью

Полная совместимость с камерами Canon, Nikon, Sony, Olympus, Panasonic, Fujifilm в режимах ведомой вспышки M/Multi

Точная выходная мощность регулируется от полной до 1/512 шагами с приращением 0,1.

Встроенная беспроводная система управления Godox Х 2.4G совместима с триггерами Godox.

Разъем синхронизации 3,5 мм поддерживает различные режимы запуска синхронизации.

Профессиональная литиевая аккумуляторная батарея. Зарядное устройство в комплекте.

Цветной ЖК-дисплей: четкое и удобное управление со своим цветом для каждой из 16 групп.

Легкая и портативная со съемным аккумулятором питания.

Большой выбор аксессуаров с байонетом Bowens.

Характеристики:

Модель: AD600ВMII

AD600ВMII Режим ведомой вспышки: Беспроводной режим управления (совместим с Canon, Nikon, Sony, Olympus, Panasonic, Fujifilm)

Беспроводной режим управления (совместим с Canon, Nikon, Sony, Olympus, Panasonic, Fujifilm) Режимы вспышки: M/Multi

M/Multi Ведущее число: (m ISO 100) 87 (m ISO 100, с высокоэффективным стандартным рефлектором).

87 (m ISO 100, с высокоэффективным стандартным рефлектором). Длительность импульса: От 1/220 до 1/11760 секунды

От 1/220 до 1/11760 секунды Энергия импульса: 600 Дж

600 Дж Регулировка мощности: 10 ступеней: 1/512~1/1

10 ступеней: 1/512~1/1 Режим стробоскопа: Есть (до 100 импульсов, 100Гц)

Есть (до 100 импульсов, 100Гц) Режим синхронизации: HSS – высокоскоростная синхронизация (до 1/8000 секунды), синхронизация по первой шторке, синхронизация по второй шторке

HSS – высокоскоростная синхронизация (до 1/8000 секунды), синхронизация по первой шторке, синхронизация по второй шторке Режим отложенной вспышки: 0,01~30 секунд

0,01~30 секунд Режим MASK (быстрое отделение объекта от фона): Есть

Есть Вентилятор: Есть

Есть Звуковой сигнал: Есть

Есть Пилотная лампа (LED): Есть

Есть Режим оптической ведомой вспышки: S1/S2/OFF

S1/S2/OFF Индикация длительности импульса: Есть

Есть Дисплей: Цветной дисплей

Цветной дисплей Температура окружающей среды: макс. 45°С

Беспроводная синхронизация и управление (радиосинхронизация 2.4G)

Диапазон частот: 2412,99МГц-2464,49МГц (только прием)

2412,99МГц-2464,49МГц (только прием) Беспроводные функции вспышки: Режим ведомой вспышки, ВЫКЛ

Режим ведомой вспышки, ВЫКЛ Количество ведомых групп: 16 (A-F, 0-9)

16 (A-F, 0-9) Дальность действия: (приблиз.) до 100м

до 100м Количество каналов связи: 32 (1~32)

32 (1~32) ID: 01-99/OFF

Электропитание

Источник питания: Литиевый аккумулятор 10.8В 8940 мАч

Литиевый аккумулятор 10.8В 8940 мАч Количество срабатываний вспышки на полной мощности: 500

500 Время перезарядки: Ок. 0,01-1.9с

Ок. 0,01-1.9с Индикатор заряда батареи: Есть

Есть Энергосбережение: Автоматическое отключение после 30-120 минут бездействия

Автоматическое отключение после 30-120 минут бездействия Методы синхронизации: Синхрокабель 3,5мм, разъем для беспроводной синхронизации

Синхрокабель 3,5мм, разъем для беспроводной синхронизации Цветовая температура: 5800±200К

Размеры

Размеры (с аккумулятором): 253х169х143 мм (без импульсной лампы и рефлектора)

253х169х143 мм (без импульсной лампы и рефлектора) Вес нетто (с аккумулятором): 2,9 кг (без импульсной лампы и рефлектора)

2,9 кг (без импульсной лампы и рефлектора) Размеры упаковки: 240х400х180 мм

240х400х180 мм Вес с упаковкой: 4,3 кг

Комплектация: