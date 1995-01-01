Моноблок Godox Witstro AD400ProII, 400 Дж, аккумулятор, TTL, HSS
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Характеристики
Описание
Godox Witstro AD400ProII – высокомощный аккумуляторный моноблок для съемки как в студии, так и на локациях. В линейке Witstro он занимает промежуточное положение между почти что карманными вспышками AD100 / AD200 и супермощными AD600ProII и AD800Pro. Легко заметить, что по внешнему виду он очень похож на последние: такой же рефлектор с отражателем посередине, цветной дисплей вместе с органами управления так же располагается сбоку (для удобства просмотра когда прибор располагается на высоте), а массивный аккумулятор – сзади. При этом AD400ProII существенно компактнее и легче: если AD600ProII весит около 3 кг, то AD400ProII – всего 2 кг, меньше и размеры корпуса. Это становится особенно важно, когда вам нужно взять с собой не один, а несколько приборов.
При этом AD400ProII сохранил весь функционал приборов старшей серии: быстрая перезарядка, режим Freeze для заморозки движения, синхронизация в одно касание с блоками управления серии X3, цветная индикация групп, установка сверхмалой мощности 1/512, биколорный пилотный свет и так далее. Нам также очень нравится, что импульсная лампа прибора всегда защищена прозрачным стеклянным пайрексом: можно не переживать за ее сохранность при смене световых модификаторов. В отличие от AD600ProII, здесь используется проприетарное крепление Godox Mount, но адаптер под Bowens входит в стандартную комплектацию.
Сопряжение одним касанием
Функция One-Tap Sync позволяет мгновенно сопрягать AD400ProII с синхронизатором Godox X3. Больше нет необходимости в утомительном подборе каналов и идентификаторов – просто нажмите кнопку беспроводной синхронизации на X3 и выберите пункт синхронизации на AD400Proll, они произведут сопряжение всего за секунду, чтобы вы сразу могли погрузиться в рабочий процесс. Вспышка также совместима со всеми синхронизаторами предыдущих поколений системы Godox X, начиная с X1T.
16 групп, 16 цветов
Модель AD400Proll теперь поддерживает 16 групп, каждая из которых обозначена отдельным цветом, отображаемым как на вспышке, так и на синхронизаторе триггере X3. Эта инновационная функция позволяет легко ориентироваться на съемочной площадке при использовании множества приборов.
Цветной дисплей для удобного управления
AD400Proll оснащена ярким и контрастным цветным ЖК-дисплеем, обеспечивающим отличную видимость даже при ярком свете, под открытым небом.
Заморозка движения
Режим Freeze Mode позволяет буквально «заморозить» даже самое быстрое движение благодаря сверхкороткой длительности импульса, достигающей (1/27770 с при t0.1). Поскольку время перезарядки составляет всего 0.01 с вы сможете использовать скоростную серийную съемку, чтобы точно поймать нужный момент. Снимаете ли вы танцора в прыжке или всплеск воды в бокале, AD400Proll поможет сделать потрясающий кадр с четкими деталями (съемку необходимо производить в затемненной студии). А если вы хотите сделать четкий кадр, при этом пересилив яркий солнечный свет (для формирования собственного теневого рисунка), к вашим услугам режим высокоскоростной синхронизации – поддерживаются выдержки до 1/8000 с.
Вспышка и постоянный свет в одном устройстве
Яркая биколорная светодиодная лампа пилотного света мощностью 30 Вт отлично подходит для предварительной оценки светового рисунка. Температура регулируется в пределах от 2800 до 6000 Кельвинов.
Увеличенный диапазон регулировки мощности
AD400Proll отличается широким 10-ступенчатым диапазоном регулировки выходной мощности от 1/1 до 1/512 (1/256 у предыдущего поколения), обеспечивая новый уровень контроля. Съемка со сверхмалой мощность будет необходима, например, для фотографирования младенцев – яркий свет вызывает у них боль в глазах, а при установке 1/512 мощность импульса составит меньше 1 Дж – безопасно. Длительность импульса в таком режиме составляет всего 1/16120 с, что позволяет достаточно эффективно замораживать движение, даже не переходя в режим Freeze.
Совместимость с насадками разных систем
AD400Pro II оснащён креплением Godox и комплектуется адаптером Bowens. Быстрая смена между креплениями позволяет использовать широкий ассортимент светоформирующих насадок обеих экосистем, увеличивая творческие возможности.
* Адаптер Bowens не блокирует родное крепление Godox.
- Рефлекторы серии RFT
- Конические насадки (снуты) SN-04 и SN-05
- Проекционная насадка BFP (+ набор объективов, маски гобо, держатель слайдов и так далее)
- Шторки BD-04, BD-08, BD-10
- Портретные тарелки BDR-S55, BDR-W55
- Прямоугольные софтбоксы серии SB-BW
- 16-спицевые софтбоксы-зонты S65T, S85T, S120T
- Глубокие параболические софтбоксы QR-P70, QR-P90, QR-P120
- Сферические софтбоксы типа «китайский фонарик» CS-85D, CS-65D
Конечно, можно использовать и модификаторы с байонетом Bowens других производителей, если они окажутся под рукой.
Выносная головка для точного позиционирования света
В паре с выносной головкой H400P (продаётся отдельно) и двухметровым кабелем-удлинителем можно разместить свет именно там, где нужно – у пола, над головой или вне кадра. Благодаря небольшому весу, такую головку легко держать в руках (в том числе на удочке) или ставить на легкие стойки.
Универсальная система питания
Работайте от входящего в комплект аккумулятора или подключите сетевой адаптер AC400 (продаётся отдельно) для бесперебойного питания от розетки.
Интеллектуальная зарядка аккумуляторов
Заряжайте быстрее и надежнее с помощью USB-зарядного устройства UC46 (продается отдельно). Это зарядное устройство эффективно заряжает до 3 сменных литиевых аккумуляторов для AD600Proll, предыдущих моделей серии AD600 и AD400Pro (в поочередном режиме). Имея входные разъемы питания USB Type-C и DC, зарядное устройство UC46 автоматически подстраивается под конкретное напряжение и уникальные характеристики каждой модели аккумулятора, защищая элементы от перезарядки. ЖК-дисплей зарядного устройства отслеживает каждый процесс, показывает уровень заряда аккумулятора и заданную очередность зарядки.
Комплектация
- Аккумуляторная вспышка
- Импульсная лампа
- Рефлектор
- Защитная крышка рефлектора
- Аккумулятор
- Зарядное устройство
- Кабель питания
- Адаптер Bowens
- Шестигранный ключ
- Сумка
Характеристики
- Максимальная энергия импульса: 400 Дж
- Ведущее число: 72 м (ISO 100, с рефлектором из комплекта)
- Регулировка мощности, диапазон: 1/1 - 1/512, 10 ступеней с шагом 0.1
- Длительность импульса: (t0.1) стандартный режим: 1/230～1/16120 с, режим Color: 1/230～1/11900 с; режим Freeze: 1/3470～1/27770 с
- Цветовая температура, стабильность: 5800К ±200К
- Время перезарядки: 0.01 - 1 с
- Моделирующий (пилотный) свет: есть, 30 Вт, цветовая температура 2800К - 6000К
- Управление моделирующим светом: пропорциональное, независимое, выкл.
- Дистанционное управление настройками: есть, через пульты-синхронизаторы Godox X и мобильное приложение Godox (работает с синхронизаторами X2T, X3, XProII)
- Синхронизация: по радиоканалу: 16 групп, 32 канала, 99 ID; по световой ловушке (первый / второй импульс), по кабелю (разъем 3.5 мм)
- Система охлаждения: пассивная
- Питание: съемный аккумулятор WB400P, 21.6В 2600 мАч (460 срабатываний на полной мощности), сетевой адаптер AC400 (продается отдельно)
- Байонет: Godox Mount (переходник на Bowens в комплекте)
- Высокоскоростная синхронизация HSS: есть, до 1/8000 с
- TTL управление: с камерами Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Olympus, Panasonic, Pentax (необходим соответствующий трансмиттер серии X или Xpro)
- Физические характеристики
- Вес: 2 кг
- Размеры: 21.1 х 12.9 х 9 см
- Прочие особенности
- Дата анонса: август 2025 г
- Страна производства: Китай
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