Godox Witstro AD400ProII – высокомощный аккумуляторный моноблок для съемки как в студии, так и на локациях. В линейке Witstro он занимает промежуточное положение между почти что карманными вспышками AD100 / AD200 и супермощными AD600ProII и AD800Pro. Легко заметить, что по внешнему виду он очень похож на последние: такой же рефлектор с отражателем посередине, цветной дисплей вместе с органами управления так же располагается сбоку (для удобства просмотра когда прибор располагается на высоте), а массивный аккумулятор – сзади. При этом AD400ProII существенно компактнее и легче: если AD600ProII весит около 3 кг, то AD400ProII – всего 2 кг, меньше и размеры корпуса. Это становится особенно важно, когда вам нужно взять с собой не один, а несколько приборов.

При этом AD400ProII сохранил весь функционал приборов старшей серии: быстрая перезарядка, режим Freeze для заморозки движения, синхронизация в одно касание с блоками управления серии X3, цветная индикация групп, установка сверхмалой мощности 1/512, биколорный пилотный свет и так далее. Нам также очень нравится, что импульсная лампа прибора всегда защищена прозрачным стеклянным пайрексом: можно не переживать за ее сохранность при смене световых модификаторов. В отличие от AD600ProII, здесь используется проприетарное крепление Godox Mount, но адаптер под Bowens входит в стандартную комплектацию.

Сопряжение одним касанием

Функция One-Tap Sync позволяет мгновенно сопрягать AD400ProII с синхронизатором Godox X3. Больше нет необходимости в утомительном подборе каналов и идентификаторов – просто нажмите кнопку беспроводной синхронизации на X3 и выберите пункт синхронизации на AD400Proll, они произведут сопряжение всего за секунду, чтобы вы сразу могли погрузиться в рабочий процесс. Вспышка также совместима со всеми синхронизаторами предыдущих поколений системы Godox X, начиная с X1T.

16 групп, 16 цветов

Модель AD400Proll теперь поддерживает 16 групп, каждая из которых обозначена отдельным цветом, отображаемым как на вспышке, так и на синхронизаторе триггере X3. Эта инновационная функция позволяет легко ориентироваться на съемочной площадке при использовании множества приборов.

Цветной дисплей для удобного управления

AD400Proll оснащена ярким и контрастным цветным ЖК-дисплеем, обеспечивающим отличную видимость даже при ярком свете, под открытым небом.

Заморозка движения

Режим Freeze Mode позволяет буквально «заморозить» даже самое быстрое движение благодаря сверхкороткой длительности импульса, достигающей (1/27770 с при t0.1). Поскольку время перезарядки составляет всего 0.01 с вы сможете использовать скоростную серийную съемку, чтобы точно поймать нужный момент. Снимаете ли вы танцора в прыжке или всплеск воды в бокале, AD400Proll поможет сделать потрясающий кадр с четкими деталями (съемку необходимо производить в затемненной студии). А если вы хотите сделать четкий кадр, при этом пересилив яркий солнечный свет (для формирования собственного теневого рисунка), к вашим услугам режим высокоскоростной синхронизации – поддерживаются выдержки до 1/8000 с.

Вспышка и постоянный свет в одном устройстве

Яркая биколорная светодиодная лампа пилотного света мощностью 30 Вт отлично подходит для предварительной оценки светового рисунка. Температура регулируется в пределах от 2800 до 6000 Кельвинов.

Увеличенный диапазон регулировки мощности

AD400Proll отличается широким 10-ступенчатым диапазоном регулировки выходной мощности от 1/1 до 1/512 (1/256 у предыдущего поколения), обеспечивая новый уровень контроля. Съемка со сверхмалой мощность будет необходима, например, для фотографирования младенцев – яркий свет вызывает у них боль в глазах, а при установке 1/512 мощность импульса составит меньше 1 Дж – безопасно. Длительность импульса в таком режиме составляет всего 1/16120 с, что позволяет достаточно эффективно замораживать движение, даже не переходя в режим Freeze.

Совместимость с насадками разных систем

AD400Pro II оснащён креплением Godox и комплектуется адаптером Bowens. Быстрая смена между креплениями позволяет использовать широкий ассортимент светоформирующих насадок обеих экосистем, увеличивая творческие возможности.

* Адаптер Bowens не блокирует родное крепление Godox.

Рефлекторы серии RFT

Конические насадки (снуты) SN-04 и SN-05

Проекционная насадка BFP (+ набор объективов, маски гобо, держатель слайдов и так далее)

Шторки BD-04, BD-08, BD-10

Портретные тарелки BDR-S55, BDR-W55

Прямоугольные софтбоксы серии SB-BW

16-спицевые софтбоксы-зонты S65T, S85T, S120T

Глубокие параболические софтбоксы QR-P70, QR-P90, QR-P120

Сферические софтбоксы типа «китайский фонарик» CS-85D, CS-65D

Конечно, можно использовать и модификаторы с байонетом Bowens других производителей, если они окажутся под рукой.

Выносная головка для точного позиционирования света

В паре с выносной головкой H400P (продаётся отдельно) и двухметровым кабелем-удлинителем можно разместить свет именно там, где нужно – у пола, над головой или вне кадра. Благодаря небольшому весу, такую головку легко держать в руках (в том числе на удочке) или ставить на легкие стойки.

Универсальная система питания

Работайте от входящего в комплект аккумулятора или подключите сетевой адаптер AC400 (продаётся отдельно) для бесперебойного питания от розетки.

Интеллектуальная зарядка аккумуляторов

Заряжайте быстрее и надежнее с помощью USB-зарядного устройства UC46 (продается отдельно). Это зарядное устройство эффективно заряжает до 3 сменных литиевых аккумуляторов для AD600Proll, предыдущих моделей серии AD600 и AD400Pro (в поочередном режиме). Имея входные разъемы питания USB Type-C и DC, зарядное устройство UC46 автоматически подстраивается под конкретное напряжение и уникальные характеристики каждой модели аккумулятора, защищая элементы от перезарядки. ЖК-дисплей зарядного устройства отслеживает каждый процесс, показывает уровень заряда аккумулятора и заданную очередность зарядки.

Комплектация

Аккумуляторная вспышка

Импульсная лампа

Рефлектор

Защитная крышка рефлектора

Аккумулятор

Зарядное устройство

Кабель питания

Адаптер Bowens

Шестигранный ключ

Сумка

Характеристики