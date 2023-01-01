Вспышка Godox Witstro AD400Pro, 400 Дж (TTL, HSS, аккумулятор)
Код товара : УТ-00032960
Артикул : 26716
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Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Характеристики
Ведущее число (м, ISO 100)
72
Время перезарядки
0.01 - 0.9 с
Высокоскоростная синхронизация HSS
есть, до 1/8000 с
Регулировка мощности, диапазон
9 ступеней (1 - 1/256) с шагом 0.1
Дистанционное управление настройками
есть: с синхронизаторами Godox серий X1 TTL, Xpro F, XT-16S
Длительность импульса
1/230 - 1/12 340 с
Моделирующий (пилотный) свет
30 Вт светодиодный
Синхронизация
радио: встроенный приемник, 2.4 ГГц, 32 канала, 5 групп, до 100 м; световая / ИК ловушка (1 / 2 импульс), вход для синхрокабеля 3.5 мм
Питание
литий-полимерный аккумулятор, до 380 вспышек при полной мощности
Управление моделирующим светом
свободное (10 - 100%) или пропорциональное, не перегревается
TTL управление
радио: с камерами Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Olympus, Panasonic, Pentax (необходим трансмиттер серии X1 TTL или Xpro TTL, совместимы не все камеры); оптический: Canon и Nikon
Другие характеристики
Вес
2.1 кг (без лампы и рефлектора)
Вес (брутто), г
4.900
Комплектация
моноблок со встроенной пилотной лампой, импульсная лампа с пайрексом, аккумулятор, зарядное устройство, кабель питания
Особые характеристики
стробоскоп: до 100 вспышек в секунду, вспышка с задержкой: 0.01 - 30 с.
Размеры товара
220 х 128 х 102 мм (без лампы и рефлектора)
Описание
Godox Witstro AD400Pro – это значительно облегченная версия AD600Pro. Мощная аккумуляторная вспышка с очень быстрой перезарядкой, высокой стабильностью цветовой температуры, поддержкой высокоскоростной синхронизации (HSS) и TTL-режима. Встроенный радиосинхронизатор системы Godox X позволяет использовать одну или несколько таких вспышек с камерами Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Olympus, Panasonic или Pentax. Байонет Bowens позволяет применять широкий спектр светоформирующих насадок.
AD400Pro выдерживает до 75 быстрых последовательных вспышек на мощности 1/1 (50 в HSS режиме) – по сравнению с AD600Pro она перегревается немного быстрее, это связано с уменьшенным весом. AD600Pro весит 3.1 кг, и обладает более массивным радиатором, так что тепло легче распределяется по корпусу, AD400Pro - весит всего 2.1 кг. Вспышка обладает автоматической защитой от перегрева: при ее включении интервал между вспышками снизится до 1 срабатывания в 10 секунд. Через 5 минут вспышка охладится и вернется в обычный режим.
Режим повышенной точности цветовой температуры (с разбросом всего лишь +/- 75К на всем диапазоне мощности) выводит AD400Pro на уровень лучших представителей импульсного света (таких как Broncolor). Данный режим доступен при выборе ручного управления мощностью (М) и не может совмещаться с высокоскоростной синхронизацией (в HSS режимах вспышки любых производителей демонстрируют больший разброс).
Для защиты импульсной лампы в AD400Pro используется прозрачный стеклянный пайрекс с вентиляционными отверстиями (неразборный, заменяется вместе с лампой). Мощная пилотная лампа (светодиод 30 Вт) значительно облегчает моделирование света и даже позволяет использовать AD400Pro в качестве источника постоянного освещения.
AD400Pro может работать с камерами Canon, Nikon, Sony, Olympus, Panasonic, Fujifilm и Pentax в авто-режиме (TTL), а также с высокоскоростной синхронизацией до 1/8000 с. Для работы необходимо приобрести синхронизатор соответствующей системы, подходят модели серий X1T и XPro. В ручном режиме можно работать с универсальным синхронизатором и пультом ДУ XT-16S, который устанавливается в USB разъем. Также возможно применение универсальных синхронизаторов и синхрокабелей с джеком 3.5 мм.
Godox AD400Pro использует собственный байонет Godox-Mount, более компактный по сравнению с другими. В комплекте идет переходник на байонет Bowens, отдельно можно приобрести переходники для байонетов Profoto, Broncolor, Elinchrom, что обеспечивает широкую поддержку различных светоформирующих насадок.
Обновления прошивки осуществляется через разъем USB Type C через приложение, устанавливаемое на ПК. Новые версии прошивки расширяют совместимость и добавляют новый функционал.