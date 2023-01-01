Описание

Godox Witstro AD400Pro – это значительно облегченная версия AD600Pro. Мощная аккумуляторная вспышка с очень быстрой перезарядкой, высокой стабильностью цветовой температуры, поддержкой высокоскоростной синхронизации (HSS) и TTL-режима. Встроенный радиосинхронизатор системы Godox X позволяет использовать одну или несколько таких вспышек с камерами Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Olympus, Panasonic или Pentax. Байонет Bowens позволяет применять широкий спектр светоформирующих насадок.

AD400Pro выдерживает до 75 быстрых последовательных вспышек на мощности 1/1 (50 в HSS режиме) – по сравнению с AD600Pro она перегревается немного быстрее, это связано с уменьшенным весом. AD600Pro весит 3.1 кг, и обладает более массивным радиатором, так что тепло легче распределяется по корпусу, AD400Pro - весит всего 2.1 кг. Вспышка обладает автоматической защитой от перегрева: при ее включении интервал между вспышками снизится до 1 срабатывания в 10 секунд. Через 5 минут вспышка охладится и вернется в обычный режим.

Режим повышенной точности цветовой температуры (с разбросом всего лишь +/- 75К на всем диапазоне мощности) выводит AD400Pro на уровень лучших представителей импульсного света (таких как Broncolor). Данный режим доступен при выборе ручного управления мощностью (М) и не может совмещаться с высокоскоростной синхронизацией (в HSS режимах вспышки любых производителей демонстрируют больший разброс).

Для защиты импульсной лампы в AD400Pro используется прозрачный стеклянный пайрекс с вентиляционными отверстиями (неразборный, заменяется вместе с лампой). Мощная пилотная лампа (светодиод 30 Вт) значительно облегчает моделирование света и даже позволяет использовать AD400Pro в качестве источника постоянного освещения.

AD400Pro может работать с камерами Canon, Nikon, Sony, Olympus, Panasonic, Fujifilm и Pentax в авто-режиме (TTL), а также с высокоскоростной синхронизацией до 1/8000 с. Для работы необходимо приобрести синхронизатор соответствующей системы, подходят модели серий X1T и XPro. В ручном режиме можно работать с универсальным синхронизатором и пультом ДУ XT-16S, который устанавливается в USB разъем. Также возможно применение универсальных синхронизаторов и синхрокабелей с джеком 3.5 мм.

Godox AD400Pro использует собственный байонет Godox-Mount, более компактный по сравнению с другими. В комплекте идет переходник на байонет Bowens, отдельно можно приобрести переходники для байонетов Profoto, Broncolor, Elinchrom, что обеспечивает широкую поддержку различных светоформирующих насадок.

Обновления прошивки осуществляется через разъем USB Type C через приложение, устанавливаемое на ПК. Новые версии прошивки расширяют совместимость и добавляют новый функционал.