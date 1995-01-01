Фотовспышка Godox AD300ProII, аккумулятор, 300 Дж
Товар не найден
Характеристики
Описание
Godox AD300ProII устанавливает новый стандарт портативного импульсного света. При компактных габаритах и весе 1.2 кг эта аккумуляторная вспышка обладает энергией импульса 300 Дж, высокой скоростью перезарядки и обеспечивает до 350 импульсов на полной мощности от одного заряда аккумулятора. Полная поддержка беспроводной синхронизации в режимах TTL и ручном режиме для основных систем камер делает AD300ProII надёжным и удобным инструментом для работы на любой локации.
Новый уровень производительности
Максимальная энергия 300 Дж, быстрая перезарядка (не более 1.5 с) и аккумулятор, рассчитанный примерно на 350 импульсов на полной мощности, обеспечивают стабильную эффективную работу на длительных выездных съёмках без лишних пауз на замену аккумулятора. При этом аккумулятор меняется за несколько секунд и заряжается по USB – как дома или в студии, так и в дороге. Кроме того, подходят аккумуляторы от AD200 / AD200 Pro / AD200 PRO II, а фальш-батарея с кабелем Godox DT-WB29 (продается отдельно) позволяет использовать в качестве источника питания батарейную рукоятку Godox BG02 или любую батарею типа V-Mount / Gold Mount с гнездом типа D-Tap (P-Tap).
Лёгкая и портативная
AD300ProII весит всего 1,2 кг и отличается компактными размерами — её удобно переносить и быстро устанавливать. Вспышка (или пара вспышек) легко помещается в фоторюкзак вместе с камерой, что делает AD300ProII отличным выбором для выездных портретных съёмок, fashion-проектов и динамичной коммерческой работы.
Цветовая индикация групп
Новинка интерфейса Godox 2025-2026 гг: цветовая индикация групп. Каждая группа (A, B, C... всего 16) имеет собственный цвет, который отображается и на цветных дисплеях приборов, и на цветном экране синхронизаторов X3 / X3 Pro. Благодаря этому вы мгновенно понимаете, какая вспышка на площадке относится к какой группе, даже с достаточно большого расстояния. Визуальная маркировка групп сокращает время настройки сложных световых схем и предотвращает ошибки управления во время работы.
Понятное и интуитивное управление
Яркий цветной дисплей, металлический диск-регулятор с плавным ходом и продуманное расположение кнопок обеспечивают быстрый доступ к основным функциям. Наглядное меню и тактильные элементы управления ускоряют настройку параметров и позволяют сосредоточиться на построении кадра.
Универсальные возможности синхронизации
Функция One-Tap Sync обеспечивает мгновенное сопряжение с триггерами X3Pro и X3 – без ручной настройки групп и каналов. Это также просто, как подключить новое Bluetooth устройство к вашему смартфону. Работа осуществляется на базе встроенной беспроводной системы Godox 2.4G Wireless X. AD300ProII совместима со всеми передатчиками серии X, начиная с X1. Для проводного подключения предусмотрен стандартный синхроразъём 3.5 мм, а порт USB-C позволяет подключить приёмник FR433 для работы на частоте 433 МГц, когда диапазон 2.4 ГГц перегружен.
Точное управление мощностью
Мощность вспышки регулируется в диапазоне от 1/512 до 1/1 с шагом 0.1 ступени. Такая точность удобна при балансировке нескольких источников света и при тонкой настройке заполняющего освещения: от деликатной подсветки теней до работы на полной мощности для «пересиливания» контрового солнечного света или освещения больших пространств.
Моделирующий свет с регулируемой температурой
Встроенная пилотная лампа мощностью 12 Вт с регулировкой яркости и цветовой температуры позволяет предварительно оценить световой рисунок или использовать постоянный свет в качестве подсветки. Пилотный свет особенно актуален при использовании снутов, проекционных линзовых насадок и других световых модификаторов с узким углом освещения.
Профессиональные режимы работы
AD300ProII поддерживает целый набор режимов профессионального уровня: Freeze для заморозки движения, режим повышенной точности цветовой температуры Color (разброс +/- 100К вместо +/- 200К), высокоскоростную синхронизацию HSS и Multi (стробоскоп). Это расширяет возможности работы со смешанным светом, динамичными сюжетами и сложными схемами из нескольких источников.
Совместимость с различными насадками
Вспышка AD300ProII оснащена байонетом Godox и совместима с фирменной экосистемой светомодификаторов (выполнены в облегченном и компактном виде, специально для выездной съемки). Использование опционального адаптера S3 позволяет работать с аксессуарами стандарта Bowens, а адаптер AD-AB с переходниками под Broncolor, Profoto и Elinchrom открывает доступ к широкому спектру профессиональных насадок.
Комплектация
- Вспышка AD300ProII
- Импульсная лампа
- Защитный стеклянный колпак (пайрекс)
- USB-C PD-адаптер
- Сетевой адаптер
- Аккумулятор
- Кабель зарядки
- Рефлектор
- Сумка
- Кронштейн AD-E2
- Защитная крышка аккумулятора
- Защитная крышка рефлектора
- Руководство пользователя
Характеристики
- Максимальная энергия импульса: 300 Дж
- Ведущее число: нет данных
- Регулировка мощности, диапазон: 1/1 - 1/512 с шагом 0.1 ступени
- Длительность импульса: t.01: нормальный режим: 1/220 - 1/14920 с, стабильный режим: 1/220 - 1/9090 с, режим Freeze: 1/2310 - 1/24390 с
- Цветовая температура, стабильность: 5800К +/- 200К (нормальный режим), +/- 100 К (режим цветовой стабильности)
- Время перезарядки: 0.01 - 1.5 с
- Моделирующий (пилотный) свет: 12 Вт, светодиодный, 2800-6000K
- Управление моделирующим светом: пропорциональное, независимое, выкл.
- Дистанционное управление настройками: есть, встроенный приемник системы Godox X (2.4 ГГц) + порт для подключения приемника FT433 (433 МГц) + синхровход 3.5 мм + срабатывание по 1/2 импульсу (S1 / S2)
- Синхронизация: система Godox X, 16 групп, 32 канала, 99 цифровых ID
- Система охлаждения: активная (вентилятор)
- Питание: литиевый аккумулятор WB300, 14.4В 2600 мАч, около 350 срабатываний при 1/1
- Байонет: Godox Mount, адаптеры под другие системы (S3 или AD-AB) продаются отдельно
- Предохранитель: не требуется
- Высокоскоростная синхронизация HSS: есть, до 1/8000 с
- TTL управление: есть
- Физические характеристики
- Вес: 1.2 кг
- Размеры: 18.7 х 10 х 9 см
- Прочие особенности
- Дата анонса: декабрь 2025 г
- Страна производства
- Страна производства: Китай
Видео