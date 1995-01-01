Godox AD300ProII устанавливает новый стандарт портативного импульсного света. При компактных габаритах и весе 1.2 кг эта аккумуляторная вспышка обладает энергией импульса 300 Дж, высокой скоростью перезарядки и обеспечивает до 350 импульсов на полной мощности от одного заряда аккумулятора. Полная поддержка беспроводной синхронизации в режимах TTL и ручном режиме для основных систем камер делает AD300ProII надёжным и удобным инструментом для работы на любой локации.

Новый уровень производительности

Максимальная энергия 300 Дж, быстрая перезарядка (не более 1.5 с) и аккумулятор, рассчитанный примерно на 350 импульсов на полной мощности, обеспечивают стабильную эффективную работу на длительных выездных съёмках без лишних пауз на замену аккумулятора. При этом аккумулятор меняется за несколько секунд и заряжается по USB – как дома или в студии, так и в дороге. Кроме того, подходят аккумуляторы от AD200 / AD200 Pro / AD200 PRO II, а фальш-батарея с кабелем Godox DT-WB29 (продается отдельно) позволяет использовать в качестве источника питания батарейную рукоятку Godox BG02 или любую батарею типа V-Mount / Gold Mount с гнездом типа D-Tap (P-Tap).



Лёгкая и портативная

AD300ProII весит всего 1,2 кг и отличается компактными размерами — её удобно переносить и быстро устанавливать. Вспышка (или пара вспышек) легко помещается в фоторюкзак вместе с камерой, что делает AD300ProII отличным выбором для выездных портретных съёмок, fashion-проектов и динамичной коммерческой работы.



Цветовая индикация групп

Новинка интерфейса Godox 2025-2026 гг: цветовая индикация групп. Каждая группа (A, B, C... всего 16) имеет собственный цвет, который отображается и на цветных дисплеях приборов, и на цветном экране синхронизаторов X3 / X3 Pro. Благодаря этому вы мгновенно понимаете, какая вспышка на площадке относится к какой группе, даже с достаточно большого расстояния. Визуальная маркировка групп сокращает время настройки сложных световых схем и предотвращает ошибки управления во время работы.

Понятное и интуитивное управление

Яркий цветной дисплей, металлический диск-регулятор с плавным ходом и продуманное расположение кнопок обеспечивают быстрый доступ к основным функциям. Наглядное меню и тактильные элементы управления ускоряют настройку параметров и позволяют сосредоточиться на построении кадра.



Универсальные возможности синхронизации

Функция One-Tap Sync обеспечивает мгновенное сопряжение с триггерами X3Pro и X3 – без ручной настройки групп и каналов. Это также просто, как подключить новое Bluetooth устройство к вашему смартфону. Работа осуществляется на базе встроенной беспроводной системы Godox 2.4G Wireless X. AD300ProII совместима со всеми передатчиками серии X, начиная с X1. Для проводного подключения предусмотрен стандартный синхроразъём 3.5 мм, а порт USB-C позволяет подключить приёмник FR433 для работы на частоте 433 МГц, когда диапазон 2.4 ГГц перегружен.

Точное управление мощностью

Мощность вспышки регулируется в диапазоне от 1/512 до 1/1 с шагом 0.1 ступени. Такая точность удобна при балансировке нескольких источников света и при тонкой настройке заполняющего освещения: от деликатной подсветки теней до работы на полной мощности для «пересиливания» контрового солнечного света или освещения больших пространств.



Моделирующий свет с регулируемой температурой

Встроенная пилотная лампа мощностью 12 Вт с регулировкой яркости и цветовой температуры позволяет предварительно оценить световой рисунок или использовать постоянный свет в качестве подсветки. Пилотный свет особенно актуален при использовании снутов, проекционных линзовых насадок и других световых модификаторов с узким углом освещения.



Профессиональные режимы работы

AD300ProII поддерживает целый набор режимов профессионального уровня: Freeze для заморозки движения, режим повышенной точности цветовой температуры Color (разброс +/- 100К вместо +/- 200К), высокоскоростную синхронизацию HSS и Multi (стробоскоп). Это расширяет возможности работы со смешанным светом, динамичными сюжетами и сложными схемами из нескольких источников.

Совместимость с различными насадками

Вспышка AD300ProII оснащена байонетом Godox и совместима с фирменной экосистемой светомодификаторов (выполнены в облегченном и компактном виде, специально для выездной съемки). Использование опционального адаптера S3 позволяет работать с аксессуарами стандарта Bowens, а адаптер AD-AB с переходниками под Broncolor, Profoto и Elinchrom открывает доступ к широкому спектру профессиональных насадок.



Комплектация

Вспышка AD300ProII

Импульсная лампа

Защитный стеклянный колпак (пайрекс)

USB-C PD-адаптер

Сетевой адаптер

Аккумулятор

Кабель зарядки

Рефлектор

Сумка

Кронштейн AD-E2

Защитная крышка аккумулятора

Защитная крышка рефлектора

Руководство пользователя

Характеристики