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Вспышка Godox Witstro AD300Pro, 300 Дж (TTL, HSS, аккумулятор)

  • Witstro AD300Pro, 300 Дж (TTL, HSS, аккумулятор)
  • Witstro AD300Pro, 300 Дж (TTL, HSS, аккумулятор)
  • Witstro AD300Pro, 300 Дж (TTL, HSS, аккумулятор)
  • Witstro AD300Pro, 300 Дж (TTL, HSS, аккумулятор)
  • Witstro AD300Pro, 300 Дж (TTL, HSS, аккумулятор)
  • Witstro AD300Pro, 300 Дж (TTL, HSS, аккумулятор)
  • Witstro AD300Pro, 300 Дж (TTL, HSS, аккумулятор)
  • Witstro AD300Pro, 300 Дж (TTL, HSS, аккумулятор)
  • Witstro AD300Pro, 300 Дж (TTL, HSS, аккумулятор)
  • Witstro AD300Pro, 300 Дж (TTL, HSS, аккумулятор)
  • Witstro AD300Pro, 300 Дж (TTL, HSS, аккумулятор)
  • Witstro AD300Pro, 300 Дж (TTL, HSS, аккумулятор)
  • Witstro AD300Pro, 300 Дж (TTL, HSS, аккумулятор)
  • Witstro AD300Pro, 300 Дж (TTL, HSS, аккумулятор)
  • Witstro AD300Pro, 300 Дж (TTL, HSS, аккумулятор)
  • Witstro AD300Pro, 300 Дж (TTL, HSS, аккумулятор)
  • Witstro AD300Pro, 300 Дж (TTL, HSS, аккумулятор)
Код товара:УТ-00045912
Артикул:27822
Честный знак

Товар не найден

Характеристики
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Описание
Видео

Описание

Вспышка аккумуляторная Godox Witstro AD300Pro с поддержкой TTL – это компактный студийный моноблок с мощностью 300 Дж, высокоскоростной синхронизацией HSS (до 1/8000), временем перезарядки от 0.01-1.5с и встроенной системой беспроводного управления Godox 2.4G X. Благодаря аккумулятору, который входит в комплект, мощная, но небольшая вспышка подойдет для использования как в студии, так и на выездных съемках.

Аккумуляторная вспышка Godox Witstro AD300Pro проста и понятна в управлении — параметры настройки, установленные при помощи панели управления, отображаются на контрастном LCD-дисплее с подсветкой. Кроме того, встроенный приемник радиосистемы Godox 2.4G X позволяет запускать и управлять параметрами вспышки по радиоканалу на частоте 2.4 ГГц. При помощи дополнительно приобретаемого синхронизатора X1T, X2T или Godox XPRO TTL, совместимого с фотокамерами 7 наиболее известных брендов (Canon, Nikon, SONY, FUJIFILM, OLYMPUS, Panasonic, Pentax), легко управлять режимами и настройками вспышки дистанционно. Вспышка работает как ведущая или ведомая в соответствующих системах TTL или через синхронизаторы Godox X1T, X2T или Godox Xpro TTL.

Моделирующая светодиодная лампа мощностью 12 Вт с регулируемой цветовой температурой от 3000K до 6000K±500K с шагом 500К поможет комфортно осветить сцену съемки и визуализировать светотеневой рисунок. Пилотный свет может также использоваться во время непродолжительной видеосъемки. Регулировка мощности пилотной лампы — 9 ступеней.

В комплект входит съемный рефлектор, который дает возможность управлять светом и использовать вспышку без дополнительных светомодифицирующих насадок.

В зависимости от задач освещения на моноблок с байонетом Godox можно подобрать подходящие модификаторы света — конусы, портретные тарелки, софтбоксы. Кроме того, на устройство можно установить модификаторы света с другими байонетными креплениями (Bowens, Profoto, Elinchrom, Broncolor), приобретя крепежное кольцо AD-AB и соответствующий переходной адаптер. Для крепления модификаторов с байонетным креплением Bowens подойдет адаптер Godox S2.

Вспышка питается от перезаряжаемой Li-ion батареи емкостью 2600 мАч. От полностью заряженного аккумулятора вспышка выдает до 320 импульсов полной мощности. Аккумулятор заряжается менее 2.5 часов, зарядное устройство с индикацией уровня заряда в комплекте.

Кронштейн-адаптер AD-E2 входит в комплект, устанавливается на студийную стойку с креплением 5/8” и помогает плавно регулировать угол наклона вспышки в пределах 180°. Надежный металлический кронштейн включает в себя крепление для зонта.

Студийная вспышка упаковывается в полужесткую сумку-кейс.

Особенности:

  • Мощность 300 Дж
  • Цветовая температура 5600K±200К
  • Длительность импульса от 1/220 до 1/10200 секунды
  • Регулировка мощности в 9 стопов (от 1/256 до полной)
  • Режим высокоскоростная синхронизация HSS (до 1/800)
  • Режим стробоскопа
  • Функции беспроводного управления TTL/M/Multi/Slave
  • Пилотный свет 12 Вт, 3000K~6000K±500K; регулировка яркости 1~10 шагов
  • Встроен приемник Godox 2.4G X
  • 5 групп (A, B, C, D, E), 32 канала (1-32), 99 ID каналов (01-99)
  • Время перезарядки 0.01-1.5с
  • Встроенный малошумный вентилятор
  • Литий-ионный аккумулятор 14.4В/2600мАч
  • Алюминиевый корпус
  • Вес 1.25 кг (с аккумулятором)