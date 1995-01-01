Вспышка аккумуляторная Godox Witstro AD300Pro с поддержкой TTL – это компактный студийный моноблок с мощностью 300 Дж, высокоскоростной синхронизацией HSS (до 1/8000), временем перезарядки от 0.01-1.5с и встроенной системой беспроводного управления Godox 2.4G X. Благодаря аккумулятору, который входит в комплект, мощная, но небольшая вспышка подойдет для использования как в студии, так и на выездных съемках.

Аккумуляторная вспышка Godox Witstro AD300Pro проста и понятна в управлении — параметры настройки, установленные при помощи панели управления, отображаются на контрастном LCD-дисплее с подсветкой. Кроме того, встроенный приемник радиосистемы Godox 2.4G X позволяет запускать и управлять параметрами вспышки по радиоканалу на частоте 2.4 ГГц. При помощи дополнительно приобретаемого синхронизатора X1T, X2T или Godox XPRO TTL, совместимого с фотокамерами 7 наиболее известных брендов (Canon, Nikon, SONY, FUJIFILM, OLYMPUS, Panasonic, Pentax), легко управлять режимами и настройками вспышки дистанционно. Вспышка работает как ведущая или ведомая в соответствующих системах TTL или через синхронизаторы Godox X1T, X2T или Godox Xpro TTL.

Моделирующая светодиодная лампа мощностью 12 Вт с регулируемой цветовой температурой от 3000K до 6000K±500K с шагом 500К поможет комфортно осветить сцену съемки и визуализировать светотеневой рисунок. Пилотный свет может также использоваться во время непродолжительной видеосъемки. Регулировка мощности пилотной лампы — 9 ступеней.

В комплект входит съемный рефлектор, который дает возможность управлять светом и использовать вспышку без дополнительных светомодифицирующих насадок.

В зависимости от задач освещения на моноблок с байонетом Godox можно подобрать подходящие модификаторы света — конусы, портретные тарелки, софтбоксы. Кроме того, на устройство можно установить модификаторы света с другими байонетными креплениями (Bowens, Profoto, Elinchrom, Broncolor), приобретя крепежное кольцо AD-AB и соответствующий переходной адаптер. Для крепления модификаторов с байонетным креплением Bowens подойдет адаптер Godox S2.

Вспышка питается от перезаряжаемой Li-ion батареи емкостью 2600 мАч. От полностью заряженного аккумулятора вспышка выдает до 320 импульсов полной мощности. Аккумулятор заряжается менее 2.5 часов, зарядное устройство с индикацией уровня заряда в комплекте.

Кронштейн-адаптер AD-E2 входит в комплект, устанавливается на студийную стойку с креплением 5/8” и помогает плавно регулировать угол наклона вспышки в пределах 180°. Надежный металлический кронштейн включает в себя крепление для зонта.

Студийная вспышка упаковывается в полужесткую сумку-кейс.

Особенности: